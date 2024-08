La saga FF7 continue de captiver les joueurs avec ses remakes, et la troisième partie du projet est très attendue. Un des éléments marquants de Final Fantasy 7: Rebirth était le jeu de cartes Queen's Blood. Qui a rapidement conquis le cœur des joueurs. Square Enix, l’éditeur du jeu, a récemment annoncé de bonnes nouvelles pour cette activité populaire dans la prochaine partie de la série.

FF7 Remake 3 va faire la part belle à cette fonctionnalité appréciée

Queen's Blood a fait sensation lors de la sortie de FF7 Rebirth. Ce jeu de cartes intégré dans l'univers de Final Fantasy voit les joueurs s'affronter pour accumuler le plus de points possible. Il a rapidement gagné en popularité, devenant une activité phare du jeu. Les fans se sont échangés des astuces et des stratégies pour maîtriser le jeu. Et il a également été intégré dans les trophées PlayStation, incitant davantage les joueurs à s'y plonger.

L'attrait de Queen's Blood repose sur son gameplay stratégique. Et sa capacité à être à la fois simple à comprendre mais difficile à maîtriser. Beaucoup de joueurs ont passé des heures à perfectionner leurs compétences. Rappelant l'engouement suscité par des jeux de cartes précédents comme Gwent dans The Witcher 3.

Lors de l'événement Otakon, une convention d'anime qui s'est tenue à Washington D.C., l'équipe de FF7 a discuté des plans pour la prochaine partie du remake. Le directeur, Naoki Hamaguchi, a révélé que Square Enix travaille actuellement sur une version améliorée de Queen's Blood pour la troisième partie du jeu. Bien que les détails exacts des améliorations n'aient pas été dévoilés, Hamaguchi a exprimé son enthousiasme. Pour rendre le jeu de cartes encore plus captivant et addictif.

Un jeu à part ?

Selon une traduction de l'intervention de Hamaguchi par Genki sur Twitter, l’équipe prépare une version "revampée" et "encore meilleure" de Queen's Blood. Cette annonce a suscité beaucoup d'excitation parmi les fans. Qui sont curieux de voir quelles nouvelles fonctionnalités ou mécaniques de jeu seront introduites.

L'idée d'un jeu autonome basé sur Queen's Blood a également été évoquée lors de la discussion. Bien que Square Enix ne ferme pas la porte à cette possibilité, la priorité actuelle reste l'amélioration de Queen's Blood pour la partie 3 de FF7 Remake 3. L’équipe de développement semble avoir plusieurs idées qu’elle souhaite explorer. Avant de s'engager dans la création d’un jeu indépendant.

Source : Twitter