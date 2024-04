La deuxième partie de Final Fantasy VII Remake, FF7 Rebirth, n'a pas déçu malgré les enjeux et a même surpris pas mal de monde. Résultat, une pluie d'excellentes notes de la presse et des joueurs avec des commentaires tous plus élogieux les uns que les autres. Une suite coup de poing à bien des égards qui met du coup la pression sur les équipes pour délivrer un final éblouissant. Le sera t-il ? On a le temps de voir venir FF7 Remake 3, mais le développement progresse vite et le producteur donne quelques pistes sur le jeu. Bien entendu, on vous déconseille la lecture si vous ne voulez absolument rien savoir.

Une note de fin positive ou négative pour FF7 Remake 3 ?

Le producteur Yoshinori Kitase a commencé à évoquer FF7 Remake 3 avant même la sortie de Final Fantasy VII Rebirth. C'était lors du Tokyo Game Show 2023, mais à ce moment-là, les développeurs de Square Enix n'avaient qu'une ébauche de scénario. Quelques mois plus tard, à quelques jours du lancement de FF7 Remake 2, l'histoire était déjà bouclée, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nombreuses modifications. Mais il y a déjà une esquisse complète pour la trame principale. Et ce qui va rassurer les fans, c'est que le réalisateur Kazushige Nojima souhaite que les auteurs du script du jeu PS1 de 1997 soient réellement aux commandes de l'histoire de FF7 Remake 3.

Pour autant, Tetsuya Nomura et le producteur Yoshinori Kitase auront encore leur mot à dire en qualité de superviseurs. Et Kitase-san a d'ailleurs partagé son sentiment sur la fin de FF7 Remake 3. Lors d'une interview, il a ainsi émis la volonté de terminer la trilogie sur une note positive, et sans laisser de choses en suspens. Il souhaite que tout soit résolu dans cet épisode et offrir un avenir radieux aux personnages. Il espère que Cloud et le reste des protagonistes soient tout simplement heureux à la fin de FF7 Remake 3.

Et si ça lui tient visiblement autant à cœur, c'est parce que Yoshinori Kitase semble envisager ce jeu comme le dernier auquel il participera pleinement, en raison de son âge. Mais s'il venait à prendre ses distances, il désire que l'univers de Final Fantasy 7 puisse continuer au-delà même de FFVII Remake 3.

De nouveaux jeux Final Fantasy 7 après la partie 3 ?

Yoshinori Kitase aspire effectivement à ce que le monde de Final Fantasy 7 ait l'opportunité de se développer après FF7 Remake 3. Avec toute une nouvelle galerie de personnages ? Il n'a pas détaillé sa pensée et pour l'instant, l'objectif premier est de boucler le développement de Final Fantasy 7 Remake Partie 3. Si les équipes ne rencontrent pas de soucis majeurs, le jeu pourrait sortir en 2027 sur PS5. Soit dans trois ans. Ca peut faire long lorsque l'on attend la suite d'une histoire, mais ce laps de temps est en soi tout à fait normal. Le monde ouvert qui fait partie des points positifs relevés dans FF7 Rebirth ne sera évidemment pas abandonné. Et il faudra d'ailleurs qu'il soit plus solide que jamais, notamment d'un point de vue technique, car les joueuses et joueurs vont pouvoir se déplacer à l'aide du vaisseau volant Highwind.