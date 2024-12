FF7 Remake 3 refait parler de luis et s'annonce tout bonnement énorme, plus grand que tous les autres Final Fantasy de sa trilogie. Et donc pour le coup, que tous les autres Final Fantasy avant ça.

Dès le départ, le retour de Final Fantasy 7 était pensé comme une trilogie qui irait crescendo à chaque nouvel opus. Après un premier remake décapant, mais qui paraît bien maigre maintenant, FF7 Rebirth a asséné une très grosse baffe dès sa sortie en 2024. Plus grand, plus dense, plus impressionnant… Il surpasse son aîné sur presque tous les aspects, et rebat les cartes côté narration, en apportant quelques réponses très attendues dans la foulée. Il ne reste donc plus qu’un jeu, FF7 Remake 3, surveillé de très près et très attendu fermement par les fans. On ne sait encore que très peu de choses le concernant, mais ce qui est sûr, c’est qu’il faut s’attendre au plus gros jeu de la trilogie.

Le dernier volet de la trilogie refait parler de lui

Qu’on aime ou non le jeu, il est indéniable que FF7 Rebirth est bien au-dessus du précédent volet. Monde ouvert à explorer, environnement varié, mise en scène plus impressionnante et soignée, gameplay amélioré, etc… la liste des nouveautés est longue. Mais visiblement, on n’a encore rien vu puisque FF7 Remake 3 devrait faire encore plus fort et ce n’est pas la première fois que les développeurs le disent. « Ce sera l’un des jeux les plus aimés de tous les temps » ou encore « le meilleur jeu de la trilogie ».

Dès que l’équipe derrière FF7 Remake 3 parle, c’est la même histoire. Le prochain volet de la trilogie devrait nous surprendre de bien des manières. Yoshinori Kitase et le réalisateur Naoki Hamaguchi, les responsables du jeu, ont pris la parole dans les colonnes de Gamerant suite aux Game Awards 2024. Outre être revenus sur la cérémonie, les deux hommes ont rapidement été interrogés au sujet de FF7 Remake 3. Comme d’habitude, ils ne veulent pas trop en dire, mais ne se sont pas retenus pour autant à le couvrir d'éloges. Pour eux, il s’agira tout simplement du plus gros et du plus grand jeu de la trilogie, et pas extension de la licence entière compte tenu du chantier.

© Square Enix

FF7 Remake 3 sera énorme, plus grand que les précédents jeux

Cette fois-ci en revanche, c’est à prendre au premier degré puisque les créateurs parlent de la carte du jeu qui devrait être bien plus vaste et dense. C’est plus précisément Hamaguchi qui prend la parole. Alors qu’il parle des différences entre chaque jeu, FF7 Remake plus axé sur la narration, FF7 Rebirth qui commence à s'ouvrir au vaste monde, il en vient à nous dévoiler ce à quoi s‘attendre avec FF7 Remake 3. Le développeur affirme que le jeu sera le plus grand de toute la trilogie.

Il précise que l’accent sera mis sur la liberté grâce au Hightwind (le Hauvent en français) le vaisseau que l’on récupère tardivement dans FF7 Rebirth. Dans le prochain volet, le Hautvent sera davantage exploité et nous permettra de découvrir le vaste monde. Un monde qui s’ouvrira donc encore davantage. « Dans le troisième titre, nous pensons qu'il permettra de créer une carte encore plus vaste et que les joueurs pourront en profiter » explique Hamaguchi. Juste avant, l’homme se disait très excité à l’idée que les joueurs puissent explorer davantage le monde de FF7 de la manière dont ils l’ont réimaginé. Il affirme que les équipes travaillent d’arrache-pied pour relever de nouveaux défis. FF7 Remake 3 devrait donc mettre la barre encore plus haute que Rebirth en termes de monde ouvert.

L'exploration est hyper agréable dans FF7 Rebirth

Il nous reste encore des choses à découvrir

Aussi vaste que puisse être la carte du monde de Rebirth, nous ne sommes pas totalement libres de nos mouvements et il reste de grande zone non explorable, sans compter que si on la compare à la carte du monde du Final Fantasy 7 originel, il manque encore quelques régions. FF7 Remake 3 pourrait bien gommer ces quelques défauts et élargir ses horizons. On s'imagine assez bien découvrir la région natale de Yuffie, le Wutai par exemple, juste mentionné dans les deux précédents jeux de la franchise. FF7 Remake 3 n’a pas encore de date de sortie, pas même de fenêtre. On sait seulement que le jeu est actuellement en développement et qu’il sortira sur consoles et PC.



A gauche, la carte du monde de FF7 Rebirth, à droite, celle du FF7 originel

Source : Gamerant