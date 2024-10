Final Fantasy 7 Remake est évidemment très attendu par les fans, et justement à ce propos, les développeurs viennent officiellement de donner des nouvelles du JRPG, et cela devrait beaucoup plaire.

Les fans de Final Fantasy VII ont de quoi être impatients. Teruki Endo, directeur des combats pour FF7 Rebirth, a récemment dévoilé des informations excitantes sur la direction que prendra la troisième partie de la trilogie. Lors d'une interview, il a expliqué que l'équipe souhaite donner plus de liberté aux joueurs, notamment dans leur façon d'aborder les combats.

FF7 Remake 3 devrait changer pas mal de choses

Endo a précisé que, pour lui, il est essentiel de ne pas enfermer les joueurs dans un chemin prédéterminé au sein du prochain FF7 Remake 3. Il explique notamment « Je pense qu'au lieu que les développeurs ou les créateurs dictent la façon dont les joueurs doivent jouer […] il est préférable d'offrir plus de liberté et de permettre aux utilisateurs de choisir leur propre manière de jouer ». Il a ajouté que cette liberté de choix est cruciale pour l'avenir de la série.

Avec cette approche, les développeurs visent à offrir une expérience plus riche et personnalisée dans la troisième partie du remake. Il semble donc que Final Fantasy VII ne se contente pas de revisiter le passé, mais cherche constamment à innover.

Le Retour du Highwind

En plus de l’évolution du système de combat, un autre élément emblématique de Final Fantasy VII fera son grand retour : le Highwind. Ce vaisseau légendaire jouera un rôle central dans la troisième partie de la trilogie, selon Naoki Hamaguchi, co-directeur de FF7 Rebirth.

Lors d’un live sur YouTube, Hamaguchi a confié que le développement du Highwind avait atteint un stade avancé et que cette mécanique offrirait une nouvelle façon de parcourir le monde du jeu. Malheureusement, il est resté discret sur les détails, ajoutant simplement qu’il était très enthousiaste à l'idée de dévoiler cette nouvelle fonctionnalité.

Je veux vraiment dire aux gens ce que c’est, mais je ne peux pas, alors veuillez patienter jusqu’à ce que nous soyons en mesure de le révéler.

Ce teasing ne fait qu'augmenter l'impatience des fans, curieux de découvrir comment ce vaisseau changera leur expérience de jeu.

Toutes ces annonces montrent que la troisième partie du remake de FF7 ne sera pas simplement une suite directe. Les développeurs cherchent à innover, à surprendre, et à offrir une expérience qui combine à la fois nostalgie et modernité. Le retour du Highwind, l'évolution du système de combat et la volonté de donner plus de liberté aux joueurs sont autant de promesses qui devraient ravir les fans de la première heure comme les nouveaux venus.

Source : animenewsnetwork