Le directeur Naoki Hamaguchi et le producteur Yoshinori Kitase ont encore donné des nouvelles sur l'avancement de FF7 Remake 3, et sur l'un ajouts de cet épisode.

FF7 Rebirth est une vraie réussite sauf du point des ventes. Square Enix a en effet déploré des résultats inférieurs aux prévisions pour les deux derniers jeux, alors que les démarrages étaient bons. De ce fait, il n'est pas exclu que les portages PC de ce volet et de l'ultime chapitre arrivent peut-être plus tôt que prévu. En attendant, les équipes sont focalisées pour offrir une conclusion qui fera date, à la fois pour les anciens joueurs comme les nouveaux venus.

Tout se passe pour le mieux pour FF7 Remake 3

Les équipes de FF7 Remake 3 ont la pression pour ne pas décevoir, encore plus après les excellents retours de Final Fantasy 7 Rebirth. Mais surtout, elles doivent s'assurer de prendre les bonnes décisions afin de ne pas braquer les anciens fans, tout en faisant évoluer l'histoire ou le gameplay bien entendu. Par exemple, le personnage de Tifa va être différent de ce que des millions de joueuses et de joueurs connaissent déjà. Malgré ce changement, le producteur Yoshinori Kitase a déjà assuré qu'il n'est pas question de trahir les fans du jeu original avec FF7 Remake 3.

Lors d'un panel à la G-CON 2024, relayé par 4Gamer, Kitase-san et le réalisateur Naoki Hamaguchi ont fait d'excellentes annonces et ont dévoilé une nouveauté qui va vous plaire. Pour commencer, l'intrigue de FF7 Remake 3 est bouclée, les concepts sont bien définis et le jeu est même entré dans sa phase de production. Au cours d'une précédente discussion, Hamaguchi avait déjà parlé du retour du Highwind, mais on en sait un peu plus aujourd'hui.

« FF7 Rebirth offrait une vaste carte, mais si l'on se réfère à la version originale, le troisième jeu disposera du Highwind. Nous devons donc permettre aux joueurs de découvrir le monde d'un point de vue plus élevé. Nous n'allons pas tricher avec le système de dirigeable (dans FF7 Remake 3), mais nous relèverons le défi de façon à pouvoir le faire voler librement sur toute la carte du jeu ». Il est vrai que le dirigeable va représenter un défi pour faire en sorte qu'il soit implémenté de manière cohérente, sans ruiner l'expérience. En plus de la liberté offerte par le Highwind, le directeur des combats Teruki Endo avait aussi promis que les joueuses et joueurs pourraient choisir leur manière de jouer.

Source : 4Gamer.