Malgré ses nombreuses grandes qualités, FF7 Rebirth montrait les limites de l'Unreal Engine 4 sur PS5, avec un mode Performances terriblement flou, ou un mode Qualité superbe, mais au détriment certain de la fluidité. La situation s'est heureusement depuis le lancement améliorée grâce à un patch. Quoi qu'il en soit, Square Enix songe à mettre le paquet sur FF7 Remake 3 pour lui offrir la conclusion magistrale qu'il mérite.

Un moteur de motivation pour l'ultime claque FF7 Remake 3 ?

C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une déclaration de Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake 3, dans une déclaration retranscrite sur le site japonais CGWorld.JP, cité en source ci-dessous. S'il a fallu 4 ans entre Intergrade et Rebirth, le temps de développement pour le final devrait être plus court, avec une sortie potentielle en 2027. La seconde partie du Remake a en effet posé de nombreuses bases qui seront réutilisées dans la suite, mais a priori en plus grandiose encore.

Le directeur de FF7 Remake 3 indique toutefois que l'équipe caresse l'idée de passer à l'Unreal Engine 5 pour offrir une claque ultime à la trilogie, ainsi qu'aux fans. Sauf qu'une telle mesure aussi forte risque fatalement de prendre beaucoup de temps. Naoki Hamaguchi estime que les joueuses et joueurs préfèreraient que cette suite leur arrive entre les mains en meilleure forme que possible, mais surtout le plus tôt possible. Lui et son équipe s'interrogent donc en ce moment sur la faisabilité de changer de moteur, selon le temps qu'une telle manœuvre ajoutera au cycle de développement.

Quoi qu'il en soit, il faudra faire preuve d'un peu de patience pour voir FF7 Remake 3 en action, peu importe le moteur utilisé. À noter cela dit que, d'ici là, une certaine PS5 Pro sera très probablement sortie. Celle-ci aurait sur le papier les reins plus solides que sa grande sœur pour encaisser des jeux sur Unreal Engine 5. Il n'est également pas totalement impossible que Square Enix se départisse de son exclusivité avec Sony, pour sortir FF7 Remake 3 sur d'autres plateformes comme le PC. L'avenir nous le dira.

Un final encore plus grandiose grâce à l'Unreal Engine 5 ? C'est une possibilité. © Square Enix

Source : CGWorld.JP