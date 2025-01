Le mois dernier, nous fêtions les 30 ans de la première console PlayStation. Parmi les titres qui ont marqué son histoire, on ne peut pas omettre FF7. Trois décennies après, le titre fait toujours les belles heures de la marque avec son remake en trois parties. La prochaine est en cours de préparation chez Square Enix. Cependant, il pourrait y avoir du changement dans l'air. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui en parlent.

Une autre stratégie pour conclure FF7 Remake ?

Au Japon, la fin d'année 2024 est ponctuée par les interviews chorales des développeurs de jeux vidéo. On y a eu le droit du côté de Famitsu, mais aussi de 4Gamer. Naoki Hamaguchi, le directeur de Square Enix, s'est justement entretenu avec ce dernier. L'homme a pu revenir rapidement sur la trilogie moderne Final Fantasy VII.

Nous développons actuellement le dernier volet de la série FFVII REMAKE. Toute l'équipe de développement travaille d'arrache-pied pour en faire une fin digne de ce nom. Naoki Hamaguchi, pour 4Gamer.

Hamaguchi invite également la communauté à continuer de soutenir l'aventure de Cloud et ses compagnons. Il ne cache pas non plus l'une des ambitions de Square Enix pour 2025 : « L'année prochaine, nous continuerons à relever le défi de faire découvrir la série FFVII REMAKE au plus grand nombre de fans de jeux possible ».

Ces déclarations rejoignent celles d'un de ses collègues, recueillies par la section brésilienne d'IGN. Le 26 décembre dernier, nous pouvions lire les mots de Yoshinori Kitase dans les colonnes de nos confrères. Le producteur s'est dit satisfait de chiffres de vente de FF7 Rebirth, deuxième segment de la trilogie de remake. Mais, ses déclarations révèlent une petite contradiction.

Bien que Rebirth fasse vraisemblablement partie des trois jeux PlayStation les plus vendus de 2024, aux côtés de Black Myth Wukong et Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Square Enix en veut plus. C'est là que Kitase rejoint les propos d'Hamaguchi :

Bien que nous soyons confiants et satisfaits d'atteindre un certain niveau de ventes, il est clair qu'avec la modernité des jeux, nous ne pouvons pas être exclusifs à une seule plateforme. Je pense que nous devons proposer le jeu au plus grand nombre de joueurs possible. Yoshinori Kitase, pour IGN Brésil

Final Fantasy VII Rebirth. © Square Enix

La fin de l'exclusivité PlayStation pour les Final Fantasy ?

Que faut-il comprendre de ces déclarations ? Les deux représentants de Square Enix semblent cohérents avec les positions récemment affichées par le studio. Depuis quelque temps, ce dernier affiche clairement l'envie de se détacher de PlayStation. Ou, plus exactement, de ne plus s'enclaver sur une seule plateforme à la sortie d'un jeu.

Les derniers Final Fantasy sont, en effet, sortis en premier lieu sur les consoles PS4 ou PS5. Par la suite, ils ont eu droit à un portage PC, mais c'est tout. Il se pourrait donc que le dernier FF7 Remake rompe avec cette tradition récente. Le troisième volet a des chances d'avoir droit à un lancement sur PS5, mais pas seulement. Il pourrait également arriver tout de suite, ou plus rapidement du moins, sur PC, voir sur Xbox.