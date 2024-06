Alors que FF7 Rebirth offrait de nombreuses et nettes améliorations par rapport à la première partie, FF7 Remake 3 devrait suivre cette tendance. C'est en tout cas ce que l'on peut tirer d'un entretien avec Naoki Hamaguchi, directeur du jeu et Teruki Endo, directeur des combats.

FF7 Remake 3 : un dernier opus explosif à tous les niveaux ?

Pour les fans comme pour la critique, FF7 Rebirth était une éclatante réussite, malgré visiblement des ventes en-dessous des attentes. Cette suite fait en tout cas clairement de l'ombre à une première partie pourtant très appréciée, mais assez limitée à bien des égards. Le second opus nous a ouvert les portes de son vaste monde avec brio, en proposant un gameplay nettement mieux peaufiné. Tout porte à croire que FF7 Remake 3 poursuivra cette dynamique, pour mettre un point final épique au Remake du légendaire titre original.

L'équipe travaillant sur ce troisième et dernier opus entretient en tout cas de grandes ambitions en ce sens. Naoki Hamaguchi, directeur du jeu, a notamment indiqué vouloir donner aux fans une expérience de gameplay différente des deux épisodes précédents. De son côté, Teruki Endo, directeur des combats, veut donner aux joueurs davantage de liberté dans FF7 Remake 3.

Des combats encore plus épiques et relâchés dans le troisième et dernier opus ? © KiKiToes

La liberté comme mot d'ordre pour le final de FF7 Remake

Nous savions déjà que Square Enix entend pousser encore plus loin l'aspect monde ouvert de Rebirth dans FF7 Remake 3. Ce notamment afin de mieux profiter du Highwind, dernier véhicule du jeu et vaisseau volant de son état. Avec un tel moyen de locomotion, le monde de FF7 tel qu'on le connaît serait trop petit. Les développeurs souhaitent par ailleurs offrir une plus grande liberté d'approche aux joueurs, en lieu et place d'un chemin balisé, avec quelques grandes zones à visiter librement entre deux moments charnière de l'histoire plus dirigistes.

Il semblerait donc qu'on trouvera cette même liberté dans le gameplay global et les combats. Voici donc une plutôt bonne raison de guetter la sortie de FF7 Remake 3. Celle-ci devrait arriver courant 2027. Rebirth étant un très bon point de départ pour sa suite, Square Enix ne devrait pas mettre autant de temps à la développer par rapport à l'écart entre le premier et le deuxième opus. Il faudra tout de même se montrer patient pour voir si ses projets pour ce final en apothéose vont bel et bien se concrétiser.