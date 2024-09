FF7 Rebirth a de sérieux atouts pour prétendre au titre de jeu de l’année. Le deuxième volet tant attendu a globalement mis tous les fans d’accord avec ses nombreuses améliorations, son ouverture et aussi ses surprises bien senties. Naturellement, la conclusion de cette trilogie sera particulièrement attendue au tournant. Les équipes travaillent déjà d’arrache-pied dessus et se veulent optimistes. Maintenant que les bases du monde ouvert sont posées, FF7 Remake 3 devrait demander moins de temps de développement et il pourrait même se refaire une beauté sur l’Unreal Engine 5 si cela leur permettait d’aller plus vite. Beaucoup d’inconnues subsistent, surtout du côté du scénario. Le producteur se veut cependant très rassurant pour les vieux de la vieille qui ont poncé le jeu original.

Les fans devraient fortement adorer FF7 Remake 3

Quelques mois après la sortie de Rebirth, les langues commencent déjà à se délier autour de sa suite. Si elle n’est pas attendue avant un moment, Yoshinori Kitase n’hésite pas à évoquer ouvertement ce dernier chapitre. Lors d’une interview accordée à Anime News Network, le producteur a tenu à rassurer les fans de la première heure. Malgré les pans narratifs originaux et la tournure prise par l’histoire, FF7 Remake 3 aurait toutes les cartes pour plaire à celles et ceux qui ont grandi avec le jeu PS1.

« Nous entendons beaucoup de joueurs se demander à quel point l’histoire va changer par rapport au jeu original. Je tiens à préciser que je ne pense pas qu’il sera question de ça. Nous avons toujours gardé l'original en tête et je ne pense pas que l’histoire trahira les fans du jeu original », a expliqué Kitase lors de son entretien. Les équipes de FF7 Remake 3 souhaitent en effet continuer à s’appuyer sur le matériau de base, tout en y apportant des changements qu’ils jugent nécessaires.

Vers le jeu le plus aimé de l'histoire du jeu vidéo ?

« Mais d’un autre côté, 27 ans se sont écoulés depuis la sortie de FF7. Il y a des choses que nous ne pensons pouvoir faire que maintenant avec les remakes qui apporteront beaucoup de bonheur et un nouveau sentiment de satisfaction à ceux qui y jouent 27 ans plus tard », affirme non sans une pointe d’assurance le producteur de FF7 Remake 3. Malgré le challenge qui s’impose de conclure les remakes d’un titre qui a autant marqué les esprits, les équipes sont pleines de confiance. Naoki Hamaguchi, directeur du projet, avait déclaré il y a un mois de cela que FF7 Remake 3 serait l’un des jeux les plus aimés et les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Rien que ça. Il faudra cependant s’armer de patience avant de voir ce que Square Enix nous prépare.

Source : Anime News Network