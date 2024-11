C'est en tout cas ce que Naoki Hamaguchi, directeur d'un FF7 Remake 3 particulièrement attendu, a indiqué dans le cadre d'une interview auprès de GamesRadar+ à l'occasion des Golden Joystick Awards. À cette cérémonie, FF7 Rebirth y a d'ailleurs remporté quatre prix sur les six où il était nommé. Selon Hamaguchi, l'énorme expérience engrangée par l'équipe sur le développement de la trilogie pourrait aboutir à un prochain jeu « encore plus grandiose » lorsqu'elle sera enfin terminée.

Après FF7 Remake 3, son équipe voit les choses en très grand

Cela fait maintenant dix ans que peu ou prou la même équipe planche sur la remise au goût du jour du monumental Final Fantasy 7. Le développement de FF7 Remake 3 avancerait bien, notamment grâce aux solides bases posées par Rebirth. Il serait toutefois question d'un monde plus vaste encore, notamment en raison de la navigation par les airs offerte par le Highwind. On parle également d'une plus grande liberté dans l'avancement de l'histoire, et d'une véritable apothéose pour l'épisode final.

Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Remake 3, s'est confié à ce sujet auprès de GamesRadar+ à l'occasion des Golden Joystick Awards. « Mon équipe a énormément grandi avec dix ans d'expérience sur la trilogie Remake. Après le troisième volet, je ne sais vraiment pas ce qu'on fera ensuite. Ça pourrait être le prochain Final Fantasy numéroté, ou une licence complètement différente. Peu importe ce que ce sera, je suis incroyablement excité par ce que mon équipe pourrait faire ensuite. Une fois que FF7 Remake 3 sera sorti, nous serons en excellente position pour créer quelque chose de plus grandiose encore. Ce grâce justement à tout ce que nous avons pu construire ensemble depuis toutes ces années ».

Voilà une déclaration aussi ambitieuse que prometteuse. Surtout compte tenu des déjà énormes ambitions autour de FF7 Remake 3. Espérons que l'équipe derrière ce monumental chantier sera à la hauteur de colossales attentes, tant de sa part que de la part des joueurs, ou encore de Square Enix. Rappelons que Rebirth et Final Fantasy 16 n'ont hélas pas connu le succès commercial escompté par son éditeur. On souhaite donc à Naoki Hamaguchi et son équipe que la suite de leurs aventures sera bel et bien aussi grandiose qu'avancé par celui-ci.

© Square Enix

Source : GamesRadar+