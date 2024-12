FF7 Rebirth a reçu quelques honneurs cette nuit lors des Game Awards 2024. La seconde partie de la trilogie avait la lourde tâche d’emmener Cloud et sa troupe dans un monde ouvert réimaginé. Square Enix ne repartira finalement pas avec le titre tant convoité de GOTY 2024, lui qui figurait pourtant parmi les favoris. L’éditeur japonais n’est cependant pas venu les mains vides. À défaut de grandes annonces, il a levé le voile sur la date de sortie du jeu sur PC. Dans la foulée, Naoki Hamaguchi, réalisateur, a donné quelques brèves nouvelles de FF7 Remake 3. Il n’en fallait pas plus pour faire grimper l’impatience des fans.

FF7 Remake 3 donne encore de ses nouvelles

Face aux difficultés commerciales de Final Fantasy 7 Rebirth, Square Enix ne perdra pas une seule seconde. Le contrat d’exclusivité avec PlayStation arrivant à son terme, l’éditeur japonais va s’empresser de laisser les joueurs PC découvrir la suite des aventures de Cloud, Aerith, Tifa. A cette occasion, les équipes du jeu et de sa suite se sont fendues d’un long message dans les colonnes de l’Epic Games Store. Maintenant que ce second volet est fin prêt à sortir sur PC, l’équipe peut mettre le projet derrière elle pour se concentre pleinement sur celui qu’on doit encore appeler FF7 Remake 3, à défaut d’avoir un nom officiel. Elle travaille désormais à plein régime dessus, le jeu promettant non seulement d’égaler l’ampleur de Rebirth, mais également de la surpasser comme il l’avait lui-même fait avec FF7 Remake.

« Notre équipe de développement travaille entièrement dessus », a ainsi écrit Hamaguchi. Plus croustillant encore, il redonne quelques miettes d’infos sur l’une des mécaniques les plus attendues de ce FF7 Remake 3, l'aéronef. Il reconfirme à nouveau que les joueurs seront libres de le conduire dans cette suite et ce à travers toute la carte du monde ouvert. Le réalisateur avait déjà assuré qu’ils ne feraient aucun compromis à ce sujet, mais au moins cette fois les choses sont mises au clair. On devra cependant s’armer de patience avant de voir ce qu’elle donnera réellement. Square Enix ne devrait pas communiquer sur FF7 Remake 3 avant un long moment, si ce n’est peut-être pour nous donner une mise en bouche couplée à un nom officiel qui suffira à lui seul à alimenter de nouvelles théories. D’ici là, les joueurs PC pourront retrouver FF7 Rebirth dès le 23 janvier 2025.

Source : Epic