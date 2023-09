Au début de l'année, les fans de FF avaient tous coché la date du 22 juin dans leur calendrier. Il s'agit du jour de la sortie de Final Fantasy 16, qui n'a finalement pas satisfait tout le monde malgré l'énorme hype autour de lui. Maintenant que cette échéance est passée, le prochain gros jeu attendu de la saga n'est autre que FF7 Rebirth. Nous connaissons enfin la date de sortie du titre, fixée au 29 février 2024. L'attente risque d'être longue pour les joueurs qui veulent enfin comprendre les événements déroutants de FF7 Remake, notamment sa conclusion bouleversante. Dans cette suite, Cloud et sa bande seront bien évidemment de retour, mais à une différence près...

Une nouvelle sur FF7 Remake 2 qui va faire quelques déçus

Que serait Final Fantasy 7 sans ses personnages iconiques ? Malgré les nombreuses variations scénaristiques apportées par FF7 Remake et sa suite, le groupe de héros reste intact et sera même encore plus large dans FF7 Remake 2 avec la présence de Cait Sith, Red XIII et Yuffie en tant que personnages jouables. Malheureusement pour ceux qui espéraient conserver la progression de Cloud, Tifa, Barret et Aerith d'un jeu à l'autre, ça ne sera pas possible. Dans une interview accordée au PlayStation Blog, le directeur du jeu Naoki Hamaguchi justifie cette décision.

Nous avions annoncé dès le début que le projet de remake de Final Fantasy 7 allait se faire sous la forme d’une trilogie, et que chaque jeu allait être indépendant. L’équilibrage est propre à chaque jeu. Pour cette raison, les niveaux et capacités des joueurs ne pourront pas être transférés d’un jeu à l’autre.

Naoki Hamaguchi explique qu'il y aura quand même des bonus spéciaux pour les joueurs qui ont joué au jeu précédent dans FF7 Remake 2, histoire de récompenser les plus fidèles. Ceux qui pensaient récupérer leurs nombreuses matérias et compétences récupérées avec acharnement dans le premier épisode seront sûrement déçus malgré tout.

Une suite qui s'annonce généreuse

D'ailleurs, même si le directeur du jeu tente de faire comprendre que les néophytes peuvent se lancer directement dans FF7 Rebirth sans avoir joué au premier épisode, il vaut tout de même mieux en passer par là malgré le résumé de FF7 Remake qui sera inclus dans cette suite. Le scénario s'annonce déjà assez nébuleux comme ça. Ce qu'on a pu voir dans le dernier trailer, qui nous montre encore une fois Cloud et Sephiroth collaborer ou Zack arriver à Midgar est toujours aussi intrigant. Il faudra attendre la sortie de l'exclu PS5 le 29 février 2024 pour comprendre tout cela. Trouver du temps libre pour jouer sera aussi un challenge, puisque la durée de vie de FF7 Rebirth tournera autour des 100 heures de jeu.