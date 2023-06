Ouf ! On ne s’est pas mangé des messages inspirés pendant une semaine pour rien. Final Fantasy Remake 2 a bien fait une apparition au Summer Game Fest 2023 et quelle apparition !

On le sait Tetsuya Nomura aime entretenir le secret et le mystère. Le ponte de Square Enix est connu pour ses messages cachés et ses teasing subtils à décoder. On ne pouvait pas en dire autant de ce fameux compte à rebours qui a tenu en haleine les inconditionnels de Final Fantasy 7. Pendant une semaine complète, Square Enix a partagé chaque jour une image avec une question bateau et une réponse d’un des membres éminents de l’équipe de FF7 Remake 2 qui était toute aussi banale.

En y regardant de plus près, les fans se sont rendus compte que si l’intention de l’éditeur japonais était de se tenir au chiffre sept, alors le dernier message arriverait le soir du Summer Game Fest 2023. Les espoirs ont alors grandi de jour en jour. Une bande-annonce de FF7 Rebirth serait-elle enfin bientôt diffusée ? Plus tôt dans la journée, Nomura a lui-même conclu ce compte à rebours : « Nous en dévoilerons plus bientôt », a-t-il expliqué dans son message, qui utilisait même le mot imminent en japonais. Ça n'a pas loupé.

Un trailer et une fenêtre de sortie pour FF7 Remake 2

Final Fantasy par-ci, FF par-là. La licence est dernièrement sur toutes les lèvres. Avec Final Fantasy 16 naturellement, dont la sortie se rapproche de jour en jour. On imaginait que l'exclusivité PS5 allait tirer toute la couverture médiatique de la saga vers elle et pourtant. Des rumeurs insistantes autour d’un certain FF9 Remake ont également fait les gros titres. Puis, Square Enix a pris tout le monde de court la semaine dernière en publiant des nouvelles de FF7 Remake 2. Le producteur a pris la parole pour assurer que le développement de la suite se déroulait comme convenu et qu’une date de sortie devait encore être arrêtée. Puis ce fut un autre message et encore un autre jusqu’à arriver au grand jour : le Summer Game Fest 2023. Comme on pouvait s’y attendre Cloud et sa célèbre Buster Sword ont fait une apparition très remarquée lors du show.

La bande-annonce ouvre avec l’explosion de Midgar... puis Tifa, Aerith, Red XIII et la bande sur des brancards, inertes : ils ont péri dans l’incident. La théorie de lignes temporelles différentes se confirme. « Le voyage inconnu continue », puis on retrouve Cloud et le reste à l’extérieur de Midgar. Alors monde ouvert ou pas ? Ca semble bien parti pour, surtout avec des Chocobo qui peuvent être utilisés pour explorer ces vastes étendues. Les timelines semblent être mélangées, Cloud aurait disparu pendant cinq ans sans jamais avoir été à Nibelheim. La bonne surprise, c’est que la date de sortie s’affine. FF7 Rebirth sera disponible au début 2024 en exclusivité PS5. Le jeu sera tellement imposant qu’il devra tenir sur deux disques.

Un message des développeurs

Dans son communiqué, Square Enix précise que FF7 Rebirth est une aventure indépendante où les joueurs vont retrouver Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII après leur fuite de Midgar. Ils seront évidemment rejoints par Yuffie, aperçue dans le trailer. L'équipe se lance sur les traces de Séphiroth tout en explorant « un monde immense aux graphismes sans précédent, développé spécialement pour tirer parti de la puissance de la PS5. » L'éditeur promet un scénario mettant en avant les l'évolution des membres de l'équipe, dont les liens vont se renforcer à mesure que l'histoire progresse.