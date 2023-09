Après Final Fantasy 16 en juin, FF7 Remake 2 est le prochain gros jeu de la licence attendu par les fans. On peut très bien comprendre leur hype après la fin surprenante du premier épisode de la nouvelle trilogie et le trailer de FF7 Rebirth diffusé pendant le Summer Game Fest qui l'était tout autant. Maintenant, reste à savoir quand le RPG sortira, car le vague « début 2024 » de Square Enix ne contente pas du tout la communauté. Si vous êtes fan de la franchise, restez à l'affût puisque FF7 Remake 2 risque de faire parler de lui très bientôt.

Ça se précise pour l'annonce de FF7 Remake 2

Va-t-on bientôt avoir des nouvelles de Cloud et ses amis ? Il y a de grandes chances que oui. Sur X, le compte allemand de PlayStation ne laisse plus trop de place au doute avec une phrase qui veut tout dire. « On nous dit que c'est le moment idéal pour ajouter FF7 Rebirth à votre liste de souhaits », peut-on lire sur leur post accompagné d'un petit GIF du jeu. Une bonne nouvelle qui n'a rien de très étonnant puisque l'entreprise américaine Best Buy avait déjà vendu la mèche en ouvrant en avance les précommandes de FF7 Remake 2 il y a quelques jours. Dans la foulée, Amazon avait fait la même chose, ce qui laissait vraiment espérer une annonce à venir concernant le titre.

FF7 Rebirth va donc se montrer très bientôt, probablement au Tokyo Game Show. Certes, Square Enix a récemment dévoilé son line-up dans lequel ne figurait pas FF7 Remake 2, mais le studio veut peut-être faire une belle surprise aux joueurs. Si on se fie à ces indices et au post du compte allemand de PlayStation, la date de sortie officielle du RPG devrait aussi être révélée.

Un jeu plein de surprises ?

Cependant, l'exclusivité PS5 pourrait aussi faire son apparition lors d'un prochain State of Play, qui serait imminent selon le journaliste Jeff Grubb. De toute façon, quelle que soit la manière, les fans seront bien contents de revoir FF7 Remake 2 (le plus tôt serait le mieux). Surtout après les récents leaks sur le scénario de FF7 Rebirth divulgués. Selon un insider connu pour avoir révélé en avance l'existence de Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica, la fin de FF7 Rebirth opérerait un changement de taille, avec un nouveau personnage principal pour le troisième épisode de cette trilogie de remakes. Tifa, Zack, Aerith, ou encore un autre héros ? Le mystère reste entier, si tant est que la rumeur soit vraie.