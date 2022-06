Square Enix avait promis des annonces pour le 25e anniversaire de Final Fantasy 7 et on sait maintenant quand elle aura lieu. Les fans du et de ses dérivés n’auront plus à attendre très longtemps avant de savoir si FF7 Remake 2 y fera un saut.

FF7 Remake 2 montré le 16 juin ?

Le rendez-vous est calé au vendredi 17 juin à minuit tapante avec un showcase au nom à rallonge. Le Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration Broadcast sera l’occasion de découvrir toutes les actualités autour du jeu et de ses spin-off. On y verra pour sûr le jeu mobile FF7 Ever Crisis, retraçant à la sauce chibi tous les événements de Final Fantasy 7 et de ses épisodes annexes comme Dirge of Cerberus, Crisis Core. The First Soldier, le battle royale disponible sur smartphone devrait également présenter du nouveau contenu.

Mais ce que les fans attendent de pied ferme c’est un éventuel teaser, voire une bande-annonce soyons fous, de FF7 Remake 2. L’occasion serait parfaite pour donner des nouvelles sur la seconde partie des aventures réimaginées de Cloud et sa bande, et sur l’avancée du développement. Final Fantasy 7 Remake devrait d’ailleurs annoncer la fin de son exclusivité console PlayStation et la version Xbox Series et Xbox One devrait se révéler. Une annonce semble en tout cas se préparer. Outre les jeux, Square Enix devrait également dévoiler tout plein de goodies pour les fans les plus hardcores et peut-être quelques autres surprises. La conférence sera en tout cas très courte : une dizaine de minutes pas plus « mais avec plein d'informations » promet Testuya Nomura, directeur de Final Fantasy 7.