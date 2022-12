Le petit cœur fragile des fans s’est mis à battre très fortement ces dernières heures. La licence Final Fantasy fête ses 35 ans avec une série d’événements et un livestream exceptionnel. A l’évocation du nom de Yoshinori Kitase, producteur de FF7 Remake 2, beaucoup espéraient des nouvelles images du jeu dans les heures qui suivent. S’il n’en sera sans doute rien, Tetsuya Nomura a cependant évoqué FF7 Rebirth à l’occasion de Crisis Core Reunion.

Un certain personnage bien vivant dans FF7 Rebirth ?

Qu’il fait bon d’être fan de Final Fantasy en ce moment. L’avenir s’annonce radieux pour la licence et si Final Fantasy 16 est sur toutes les lèvres depuis l’annonce de sa date de sortie, Square Enix entend bien se faire une mine d’or avec sa vache à lait : FF7. Fort du succès du Remake, la firme japonaise va continuer sa relecture des aventures de Cloud et ses amis au cours d’une trilogie. Le second épisode, FF7 Rebirth, n’est pas attendu avant l’hiver 2023 mais l’éditeur a trouvé la parade pour permettre aux fans de patienter : des spin-off. C’est FF7 Crisis Core qui ouvre le bal dès aujourd’hui. A l’occasion du lancement du remaster ce mardi 13 décembre, Tetsuya Nomura a de nouveau parlé de FF7 Remake 2.

Il reste encore pas mal de temps avant la sortie de FF7 Rebirth, mais j'espère qu'en attendant vous pourrez vous préparer en jouant à FF7 Crisis Core Reunion. Zack est une personne très importante dans l'histoire (ndlr : de FF7 Remake 2), et j'espère que vous pourrez voir son mode de vie à travers le jeu.

La tête pensante de la trilogie semble en effet avoir d’autres plans pour Zack Fair dans FF7 Rebirth. Avec la ressortie de Crisis Core, spin-off qui lui est consacré, il semblait plus que certain que le mentor de Cloud allait avoir une place plus importante dans FF7 Remake 2, c’est désormais confirmé à demi-mots par Nomura en personne. On ne détaillera pas davantage le pourquoi du comment pour celles et ceux qui n’auraient pas encore pu faire l’épisode initiatique de cette nouvelle trilogie qui se fait encore attendre sur consoles Xbox. Pour mémoire, FF7 Rebirth est attendu pour le courant de l’hiver 2023 sur PS5.