C'est officiel, FF7 Remake 2 (Rebirth) et Final Fantasy 16 seront bien au Tokyo Game Show 2022. Mais donneront-ils de leurs nouvelles ? Rien n'est moins sûr.

Le Tokyo Game Show approche à grands pas et les éditeurs commencent à dévoiler leur programme. Konami est sur toutes les lèvres avec son teasing énigmatique laissant suggérer le retour de Metal Gear, Silent Hill ou même Castlevania. Pourtant, Square Enix a officialisé son programme et il y a du beau monde, dont FF7 Remake 2 (Rebirth) et Final Fantasy 16.

Bientôt des nouvelles de FF7 Remake 2 et FF16 ?

Comme c’est habituellement le cas en ce premier jour de septembre, Square Enix a dévoilé son line-up du Tokyo Game Show 2022. Le salon japonais qui se tiendra du 15 au 18 septembre fera donc la part belle aux futures productions de l’éditeur, qui ne mentionne que les titres déjà dévoilés pour l’instant. Peut-être que quelques surprises viendront se greffer à l’ensemble. Les visiteurs pourront donc retrouver plusieurs jeux dont FF7 Crisis Core Reunion, FF7 Rebirth (aka FF7 Remake 2) et Final Fantasy 16.

Si le premier aura une démo jouable, il n'est pas certain que les autres fassent l’objet d’annonces. Il est en effet pour l’heure impossible de savoir si les bandes-annonces qui seront présentées seront inédites ou non, voire un mélange des deux. FF16 devrait en tout cas donner de ses nouvelles cet automne mais rien n’assure que cela coïncide avec le Tokyo Game Show. Si le flou règne quant à de nouvelles images de FF7 Remake 2, le programme lui est clair comme de l'eau de roche avec quelques streams consacrés aux prochaines sorties.

Line-up de Square Enix au Tokyo Game Show 2022