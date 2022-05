Cette fois c’est la bonne ? Deux ans après le lancement de la première partie des aventures réimaginées de Cloud et sa bande, FF7 Remake 2 pourrait enfin se montrer le mois prochain. Tetsuya Nomura, directeur du jeu, a en effet indiqué lors d’un livestream dédié au battle royale mobile, First Soldier, qu’il y aura bien des annonces autour de Final Fantasy 7 le mois prochain.

Un teaser de FF7 Remake 2 pour le 25e anniversaire du jeu ?

Square Enix pourrait faire des heureux parmi les fans à la fois pour célébrer les 35 ans de la licence et pour fêter l’anniversaire de Final Fantasy VII comme il se doit. L’éditeur avait récemment confirmé qu’il ferait plusieurs annonces autour de la saga dans les semaines à venir. Avec toutes ces informations, il est fort probable que les fans aient enfin avoir des nouvelles de FF7 Remake 2, en plus du trailer tant attendu de Final Fantasy 16.

Ce sera sans doute l’occasion d’annoncer la date de sortie du jeu mobile Ever Crisis, retraçant les événements de l’ensemble des jeux FF7. De récents indices pointeraient d’ailleurs vers une sortie en septembre. On suppose également qu’un certain FF9 Remake est également en développement grâce au leak de Nvidia. Quoiqu’il arrive, les fans de Final Fantasy risquent d’être gâtés en juin. On imagine que Square Enix ne communiquera intensément sur FF7 Remake 2 tant que le seizième opus numéroté n’est pas sorti. Il faudra certainement se contenter d’un teaser pour nous mettre l’eau à la bouche et de quelques détails ici-et-là.