C’était une annonce particulièrement attendue. La rumeur se faisait de plus en plus insistante ces derniers jours : Square Enix communiquerait à nouveau sur FF7 Rebirth. Le second volet du remake avait déjà assuré le spectacle lors du Summer Game Fest, et maintenant que Final Fantasy 16 s’est gentiment installé sur les PS5 des intéressés, il est temps de passer à sa prochaine grosse cartouche : FF7 Remake 2. L’éditeur japonais n’a pas fait les choses à moitié avec un gros trailer et une date de sortie.

C’est officiel : FF7 Rebrith sera donc disponible le 29 février 2024 en exclusivité sur PS5. Le jeu reprendra directement là où le remake s’est arrêté, mais les fans de la première heure ne sont pas au bout de leurs surprises. La dernière bande-annonce devrait encore alimenter les théories les plus folles, entre Cloud et Sepiroth qui colleborent dans ce qui semble être une autre timeline ou Zack qui survit et arrive à bon port jusqu’à Midgard, ce FF7 Remake 2 s’annonce riche en surprises. Et des surprises, ce dernier trailer en avait avec une bonne petite dose de fan service. Le Gold Saucer sera bien dans cette seconde partie de la trilogie, tout comme Caith Sith et Vincent Valentine. Les nouvelles images montrent également quelques combos entre les personnages, des invocations comme Odin et bien plus encore.

Les retours des joueurs pris en compte

Il ne faudra sûrement que quelques heures avant que la communauté ne les décortiquent dans les moindres détails. FF7 Rebirth s’annonce en tout cas des plus spectaculaires. Reste maintenant à savoir si ce sera bien un monde ouvert ou non, ainsi que les nouveautés propres à ce second volet. Tetsuya Nomura, directeur créatif a tenu à adresser un message aux fans :