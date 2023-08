FF7 Remake 2 a retourné les fans lors de la diffusion de sa première bande-annonce lors du Summer Game Fest 2023. Le RPG s'annonce encore plus surprenant que son prédécesseur, qui avait déjà bouleversé la trame scénaristique de l'épisode original sorti sur PS1. Pourquoi nos héros semblent-ils si mal en point ? Quel sera le rôle de Zack ? Et celui de Sephiroth ? Autant de questions dont nous n'avons pas la réponse pour l'instant, mais nous pourrions en savoir un peu plus prochainement, puisque que FF7 Rebirth risque de faire reparler de lui très bientôt.

Bientôt des nouvelles de FF7 Remake 2 ?

Non, Square Enix n'a pas repris la parole officiellement pour parler de FF7 Rebirth, mais cela pourrait ne pas tarder. En effet, un gros indice laisse entrevoir que le jeu pourrait bientôt revenir dans l'actualité. L'entreprise américaine Best Buy vient d'ouvrir les précommandes de ce FF7 Remake 2 sur son site Internet. Le titre est disponible pour la première fois à l'achat au prix de 69,99€ sur PS5. Évidemment, sa date de sortie n'apparaît pas encore, mais Square Enix avait confirmé que la suite débarquerait au début 2024.

En revanche, le site se permet de partager un court synopsis en évoquant que nos héros « se sont échappés de la ville dystopique de Midgar et sont maintenant à la poursuite de Sephiroth, l'épéiste vengeur du passé de Cloud que l'on croyait mort ». Rien de nouveau pour ceux qui ont terminé le premier épisode et vu la bande-annonce de sa suite. Par contre, on peut se demander si l'ouverture des précommandes n'indique pas que FF7 Remake 2 va se montrer une nouvelle fois très bientôt. Le Tokyo Game Show, qui se déroule du 21 au 24 septembre 2023, semble tout indiqué et pourrait être le théâtre d'une grosse annonce de la part de Square Enix. Le studio japonais a déjà indiqué depuis plusieurs semaines qu'il participerait bien à la fête sans en dire plus sur son line-up. Avec un peu de chance, les planètes seront alignées et la date de sortie de FF7 Remake 2 sera enfin communiquée officiellement.

Un autre jeu dès septembre

Depuis la présentation de FF7 Rebirth, les théories les plus folles abondent sur les réseaux sociaux. Un leaker aux informations qui se sont avérées exactes allait encore plus loin que des supputations et partageait des leaks sur le jeu obtenus grâce à ses sources. Il expliquait que dans cette suite, Zack, le héros de Crisis Core, serait probablement jouable pendant une grande partie de l'aventure. La suite se présenterait alors comme « un adieu complet à l’histoire originale ». Même s'il faut prendre ses propos avec des pincettes, on arrive plus facilement à le croire sur ce dernier point.

En tout cas, avant de la sortie tant attendue de FF7 Remake 2, les fans de Cloud et consort vont pouvoir se plonger dans un autre gros morceau dès le 7 septembre prochain : FF7 Ever Crisis. Le free-to-play uniquement disponible sur iOS et Android retracera toute l'histoire de la saga FF7 et offrira même un morceau de scénario inédit sur la jeunesse de Sephiroth.