On est sûrement tous d'accord pour dire que FF7 Rebirth est une pure merveille. Les retours des joueurs et de la critique sont formels, on a affaire à un grand jeu. Donc forcément, on se dit que les ventes vont suivre. Eh bien, pas tout à fait. Du moins, ce n'est pas le cas dans un certain pays, et vu le concerné, c'est assez surprenant. Est-ce que les joueurs là-bas ne l'apprécient pas autant ? Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'il n'a pas réussi à se hisser à la hauteur du score de l'un de ses aînés.

FF7 Rebirth n'explose pas les ventes au Japon

Le nouvel opus de la franchise est en train de tout défoncer. C'est un carton, et ça, c'est indéniable. Enfin, chez nous peut-être, mais pas au Japon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa performance est loin d'être convaincante, alors qu'en temps normal, la licence rencontre un beau succès dans ce pays. Pour vous donner une idée, durant la première semaine ayant suivi sa sortie, FF7 Rebirth n'est pas parvenu à dépasser les chiffres de ventes de Final Fantasy 16 sur la même durée. Ceci dit, il pourrait s'être rattrapé sur la deuxième. Eh bien, pas vraiment.

Pour sa deuxième semaine au Japon, FF7 Rebirth a affiché des ventes s'élevant à 24 867 copies, ce qui n'est pas spécialement élevé pour un titre de la franchise. Un tel chiffre de ventes n'arrive pas souvent dans le cas d'un Final Fantasy, ou en tout cas, pour les plus récents. Après, c'est à nuancer. En effet, il faut bien garder en tête que cette statistique inclut seulement les versions physiques du jeu. Rappelons aussi qu'il a tout de même écoulé 263 000 copies durant la première semaine. Cela reste un bon score, mais bien en dessous de celui d'un FF16 ou FF7 Remake.

En soi, ces chiffres de ventes peuvent s'expliquer. Par exemple, il faut prendre en compte les joueurs qui ont été déçus par FF7 Remake et qui préfèrent attendre les retours des autres avant de se lancer dans Rebirth. Ils hésitent peut-être encore actuellement, ce qui nous donne un début d'explication. Mais on doit également peser dans la balance le fait que c'est une exclusivité PS5. Contrairement à la PlayStation 4, elle n'a pas forcément été autant vendue au Japon, pour ne citer que lui. Du coup, difficile de se procurer le jeu sans la machine pour le faire tourner. Après, ce ne sont que des théories de la communauté, donc prenez ça avec des pincettes.