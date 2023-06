Pour le deuxième jour consécutif, Square Enix et l’équipe de développement de Final Fantasy 7 Remake 2 donnent des nouvelles du jeu. Cette fois c’est le monde qui est évoqué.

La sortie de Final Fantasy 16 approchant à grands pas, Square Enix prépare le terrain pour son prochain gros jeu. L’éditeur japonais souhaite stratégiquement réduire l’espace entre ses sorties importantes sur le moyen terme. Cela commencera sans doute avec la licence FF. Si l’été sera enflammé avec Clive et sa revanche contre Ifrit, l’hiver sera marqué par une suite particulièrement attendue : FF7 Rebirth. Le second épisode de cette trilogie repensée s’est montré particulièrement discret depuis son annonce. C’est vraisemblablement sur le point de changer.

Un monde étendu pour FF7 Remake 2

Square Enix communique encore sur FF7 Remake 2. Pour le deuxième jour consécutif, le compte Twitter officiel du jeu publie des nouvelles du prochain épisode au travers des déclarations des développeurs. Vendredi 2 juin c’est le producteur Kitase qui a pris la parole pour rassurer les joueurs. Le développement de Final Fantasy 7 Rebirth avance sans encombre et conformément à ce qui était prévu. La prochaine étape étant de définir une date de sortie fixe. Aujourd’hui, c’est Naoki Hamaguchi qui répond à une question qui brûle de nombreuses lèvres. A quoi doivent s’attendre les joueurs en dehors de Midgar ? Un monde ouvert quand comme dans le jeu original ? Quelque chose de plus linéaire ? Un premier élément de réponse a été apporté.

« Les joueurs vont pouvoir parcourir un vaste monde aux multiples facettes avec une grande liberté et vivre une myriade d'histoires différentes sur le chemin », répond le directeur de FF7 Rebirth. Alors monde ouvert ou pas ? Le doute persiste à ce stade, car factuellement ces déclarations peuvent aussi bien s’appliquer à un jeu découpé avec de grandes étendues plus ouvertes comme un titre entièrement en open world. Cependant l'emphase étant mise sur les mot vastes et liberté, il semblerait que le monde ouvert se confirme sans que le terme ne soit dit explicitement.

Tetsuya Nomura avait de son côté été formel. Peu importe la forme que FF7 Remake 2 prendra, aucun lieu ni aucun événement majeur ne sera coupé. Les équipes souhaitent néanmoins ajouter de nouveaux éléments narratifs pour surprendre celles et ceux qui connaissent l'orignal sur le bout des doigts. L’axe principal de l’histoire sera donc fidèle, mais la façon de la raconter changera avec quelques contenus inédits pour donner une sensation de renouveau.

Une annonce au Summer Game Fest 2023 ?

Et la surprise dans tout ça ? Avec deux posts sur les réseaux sociaux à deux jours d'affilée, Square Enix semble avoir mis en place un compte à rebours. En partant du principe qu’il s’étalera sur sept jours, alors il se terminera… vous l’avez dans le mille le 8 juin 2023, soit le jour de la conférence du Summer Game Fest 2023. Les signaux sont donc au vert pour que FF7 Rebirth profite d’un gros coup de projecteurs lors de l’événement. Ce sera sans doute l’occasion d’en apprendre davantage sur la structure du jeu et sur ses éventuels changements. Ou pas. L’éditeur japonais pourrait tout aussi bien revenir avec un trailer cachant quelques indices pour mettre l’eau à la bouche sans éclipser Final Fantasy 16 pour autant.