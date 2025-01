Le développement de FF7 Remake 3 progresse bien, mais le réalisateur Naoki Hamaguchi a invité les fans à la patience. « Le développement progresse bien. Mais, s'il vous plaît, faites preuve d'encore un peu de patience avant que de nouvelles informations soient annoncées » a t-il déclaré lors de la formulation de ses vœux 2025 au micro du média japonais 4Gamer. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez évidemment faire une croix dessus en 2025. Rendez-vous en 2026 en étant optimiste, voire en 2027.

Deux collectors splendides basés sur FF7 Rebirth

Alors que la conception de Final Fantasy 7 Remake 3 suit son cours, le fantastique FF7 Rebirth en a encore sous le pied. Au cours de la cérémonie des Game Awards 2024, Square Enix a fait une annonce résolument inattendue, du moins en termes de timing. Le portage PC a en effet été officialisé et ce sera l'une des sorties jeux vidéos de janvier 2025. Cette fois, l'éditeur japonais n'a pas voulu attendre trop longtemps entre la version PS5 et celle sur PC, ce qui marque un vrai changement dans la stratégie de la firme.

Si vous avez adoré FF7 Rebirth et Final Fantasy 7 Remake, mais aussi le jeu original, deux collectors magnifiques... mais qui coûtent un bras ont été dévoilés par Square Enix. Celles et ceux qui arriveront à rassembler plus de 2 000 euros pourront s'offrir une statue Masterline de Cloud Strife ou de Sephiroth dans une édition Standard ou Deluxe avec plus d'accessoires. La finition a l'air clairement à la hauteur malgré le prix évidemment très élevé. Si vous n'arrivez pas à choisir entre ces deux statues FF7 Rebirth, il y a même un bundle à plus de 5 000 euros. Un prix qui fait très mal mais quand on aime... Pour les fans les plus hardcores, qui ne seraient pas gênés par ce gros hic tarifaire, les précommandes sont déjà ouvertes sur le site de Square Enix pour ces deux collectors de folie.

Statue 1/4 Cloud Strife Masterline – Final Fantasy VII Rebirth

Dimensions : 68 cm (hauteur) x 44 cm (longueur) x 52 cm (profondeur)

Pièces incluses 5 Matéria Socle spécial Socle avec logo FF7 Rebirth Épée cristal Trois bras droit (Deluxe) Un bras gauche (Deluxe) Deux bras assortis (Deluxe)



Date de sortie : avril 2026

Prix : 2 299,99‎ ‎€ (Standard) / 2 399,99€ (Deluxe)











Statue 1/4 Séphiroth Masterline – Final Fantasy VII Rebirth

Dimensions : 69 cm (hauteur) x 41 cm (longueur) x 72 cm (profondeur)

Pièces incluses Socle spécial Socle avec logo FF7 Rebirth Colonne de soutien Torse x2 (Édition Deluxe)

Date de sortie : juin 2026

Prix : 2 499,99‎ ‎€ (Standard) / 2 799,99€ (Deluxe)









Source : Square Enix France.