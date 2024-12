Les fidèles de Square Enix ne vont pas tarder à redécouvrir l'un des derniers opus de la célèbres saga Final Fantasy sur PC. De fait, FF7 Rebirth, la deuxième partie du remake de FF7, s'est annoncée pour le 23 janvier 2025 sur Steam et l'Epic Games Store. L'expérience sera donc encore plus impressionnantes avec des performances plus poussées sur ces machines... à condition d'avoir ce qu'il faut pour faire tourner le jeu. Pour savoir si vous en serez capable, découvrez les specs PC avec nous.

FF7 Rebirth sera encore plus beau sur PC

Square Enix l'a annoncé : la version PC de FF7 Rebirth proposera des graphismes encore plus impressionnants que sur PS5 et PS5 Pro. Éclairage, cadence d'affichage, textures... tout sera encore plus détaillé et performants. Mais, il est évident que pour en profiter au mieux, il faudra une machine à la hauteur. L'éditeur a justement dévoilé les specs, et on peut dire qu'elles reflètent les attentes pour un jeu AAA ambitieux de nos jours.

© Square Enix

Avant même de s'attarder sur les détails techniques, remarquons qu'il faudra de la place pour installer le soft. Avec 155 GB, FF7 Rebirth va demander de l'espace. Ensuite, les spécifications indiquent que le jeu sera aussi gourmand en ressources, requérant 12 GB de VRAM pour la 4K.

Malgré tout, la configuration minimale reste accessible. De fait, des CPU déjà daté comme le Ryzen 5 1400 et l'Intel Core i3-8100 suffiraient. C'est assez étonnant, car pas anodin pour un jeu récent comme FF7 Rebirth. Néanmoins, il faut bien comprendre que cela limitera l'expérience. Ne serait-ce que pour l'affichage, vous ferez face à une restriction à 30 FPS.

En somme, on préférera un processeur à 6 cœurs pour une expérience plus confortable. Aussi, notez que Square Enix encourage à passer à Windows 11, ayant certainement optimisé le titre pour cet OS. Enfin, un matériel capable de gérer le raytracing est aussi recommandé.

On appréciera donc que le portage PC de FF7 Rebirth présente des specs cohérentes avec le marché actuel, semblant tirer partie des architectures récentes, sans pour autant se fermer entièrement aux des configurations modérément anciennes. En espérant que ces choix permettront de le faire tourner de façon satisfaisante, même à a minima.

Et le Steam Deck dans tout ça ?

Le seul point d'interrogation qui persiste est la compatibilité avec le Steam Deck. De nombreux joueurs ne possédant pas de PS5 ou de PC assez performant seraient certainement intéressés vivre la suite de l'aventure de Cloud et ses compagnons sur la console portable de Valve.

Cependant, FF7 Rebirth est encore en attente concernant l'optimisation pour le Steam Deck. Sachant que le jeu sort dans un mois, cela jette un froid pour celles et ceux qui se reposent sur une compatibilité. Étant donne que les précédents volets de Final Fantasy 7 ayant été optimisés, on peut s'attendre à ce que Square Enix prévoit aussi le coup pour Rebirth. Cependant, il faudra patienter pour avoir confirmation. Ce serait évidemment une déception de ne pas pouvoir en profiter à la sortie, le 23 janvier 2025.