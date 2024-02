Vous avez hâte de jouer à FF7 Rebirth ? Si c'est le cas, on a une mise en garde pour vous de la plus haute importance. Attention aux réseaux sociaux dans les jours à venir.

Cette semaine marque l'arrivée tant attendue de FF7 Rebirth. Vous allez sûrement y jouer, et qui pourrait vous blâmer ? La suite du remake est surveillée de près par la communauté. On va enfin avoir la réponse à la question que tout le monde se pose : qu'est-ce qui va changer dans l'histoire ? Est-ce qu'on aura affaire à de grands bouleversements ? C'est bien possible, mais avant de mettre les mains dessus, une mise en garde est nécessaire. En effet, vous pouvez d'ores et déjà être spoilé sur les événements du jeu.

Un avertissement avant la sortie de FF7 Rebirth

L'attente autour du nouvel commence vraiment à être insoutenable. Il ne reste plus qu'une poignée de jours avant de pouvoir se lancer dans la suite des aventures de Cloud et sa bande. Seulement voilà, alors qu'on patiente gentiment jusqu'au 29 février prochain, il semblerait que certaines personnes se soient déjà procuré FF7 Rebirth. Si c'est bien le cas, vous savez ce que ça veut dire. Dès maintenant, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, des joueurs avec la volonté de gâcher la surprise pour les autres peuvent diffuser des sections majeures du titre.

Mais alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça ? En fait, sur Reddit, un utilisateur du nom de MedicineOwn3819 a publié une image qui a mis le feu aux poudres. Il s'agit de la version boîte de FF7 Rebirth. Du moins, à première vue. On nous explique que cette photo appartient à quelqu'un d'autre, dont l'identité a été gardée anonyme. Au final, peu importe qui est en possession du jeu, ça prouve que des copies se trouvent dans la nature, avant même la sortie du remake. Une situation plutôt inquiétante, d'où la fameuse mise en garde.

Maintenant, on est en droit de se demander si on n'est pas face à un fake. Une fausse version de FF7 Rebirth. Les joueurs se sont penchés sur la question, mais visiblement, c'est à prendre au sérieux. Certes, on ne voit pas la couverture, mais on peut apercevoir la section dédiée au deuxième disque, ainsi que des bonus de précommande. En soi, on ne peut pas affirmer que c'est réellement le titre, mais ça saute tout de même aux yeux. Dans le doute, on vous conseille d'éviter les réseaux sociaux. Et surtout, de masquer les mots-clés en rapport avec le jeu.