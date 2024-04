Le jeu FF7 Rebirth, suite tant attendue de la saga emblématique de Square Enix, continue de faire parler de lui, notamment à travers la complexité de son dénouement qui divise les joueurs. L'ouvrage Final Fantasy 7 Rebirth Ultimania, censé éclairer les fans sur les différents aspects du jeu, semble lui-même peiner à dévoiler les secrets de cette fin énigmatique. C'est assez fou quand on y pense.

ATTENTION, cette news inclut des SPOILERS sur LA FIN DU JEU !!!

FF7 Rebirth a beaucoup de secrets

Dans FF7 Rebirth, le joueur suit une fois de plus les aventures de Cloud et de ses compagnons dans un univers où les dimensions parallèles et les chronologies alternatives ajoutent une épaisse couche de complexité narrative. La scène finale, où Cloud assiste à des événements dramatiques, laisse les joueurs avec plus de questions que de réponses. La scène que tout le monde redoutait a bien lieu, Aerith se fait exécuter par un Sephiroth plus cruel que jamais, sauf que si dans le jeu d'origine, la scène est brutale et rapide, ici, les mondes alternatifs s'entrechoquent et l'on a un aperçu de plusieurs destinées sous la forme de flashs.

Le combat qui nous oppose contre Sephiroth juste après le décès d'Aerith n'aide pas à y voir plus clair, puisque la dernière des Cetras participe même à l'affrontement ultime avant de disparaître… puis de réapparaître à la toute fin du jeu. Seulement à ce moment-là, seul Cloud semble être capable de l'apercevoir. Cela a conduit à des spéculations sur la possibilité que Cloud soit confronté à des visions issues d'autres réalités, ou qu'il refuse simplement d'accepter la perte d'Aerith.

Un guide ultime qui ne répond pas à tout

Depuis peu, L'Ultimania de FF7 Rebirth est disponible. C'est un livre "ultime" offrant moult détails et anecdotes sur le jeu et son développement. Le livre parle d'ailleurs de la fin, des questions des fans et de cette volonté de perdre les joueurs pour les laisser miroiter jusqu'à FF7 Remake 3. Le livre nous apprend donc que tout est voulu, il est d'ailleurs dit explicitement que l'on ne sait toujours pas si Aerith est morte ou vivante, suggérant alors que les réponses pourraient être abordées dans une suite future.

Cloud a peut-être des visions puisqu'il n'accepte pas la mort de son amie, ou peut-être voit-il une autre Aerith, une vision d'une autre dimension. Certaines théories suggèrent également que Cloud pourrait bien être capable de voir au-delà de sa propre dimension, comme cette marque qui stigmatise le ciel, annonciatrice d'une fin imminente. Beaucoup de questions sans aucune réponse pour le moment puisque aussi fourni soit-il, l'Ultimania de FF7 Rebirth ne nous donne pas de réponse. Il est même dit que la fin est volontairement ouverte à la suggestion et les développeurs ne souhaitent pas répondre aux questions des fans pour les laisser théoriser.

Des clarifications et finalement peu de réponses

Toutefois, le guide Ultimania FF7 Rebirth offre aussi des clarifications sur certaines scènes. Des réponses qui, par ailleurs, amènent toujours plus de questions. On nous révèle notamment ce que murmure Cloud lors de ses flashs. Le blondinet a très souvent des crises, des visions qui ponctuent le jeu jusqu'à la toute fin. Lorsqu'Aerith meurt, on peut voir Cloud murmurer des mots que l'on ne peut entendre, mais l'on sait désormais qu'il répète ce qu'il dit dans le jeu original : « Ma bouche est sèche, mes yeux brûlent ».

L'objectif ici encore est clair : faire perdre le fil aux joueurs et renforcer le lien entre les deux œuvres, la nouvelle dimension du Remake et celle du jeu d'origine. Les deux univers sont-ils parallèles, ou sont-ils en train de s'entrechoquer ? Sephiroth serait-il en train de réussir sa fameuse Reunion ? Est-ce que les flashs de Cloud seraient symptomatiques de l'avancée de l'ultime dessein de Sephiroth ? Beaucoup de zones d'ombre demeurent, et les créateurs n'ont clairement pas envie de tout dévoiler pour le moment. Il va falloir encore attendre quelques années avant d'avoir des réponses à nos questions, jusqu'en 2027 si l'on en croit Square Enix.