Alors, est-ce que FF7 Rebirth vous a mis une claque, oui ou non ? Vu ce qu'on entend à son sujet, ça semble être le cas pour une grande partie de la communauté. De toute évidence, Square Enix n'y est pas allé de main morte, et on nous parle d'une aventure « grandiose », « généreuse », « époustouflante », bref, les adjectifs ne manquent pas. De plus, au cours de votre épopée, vous pouvez prendre part à des mini-jeux vraiment sympathiques. Et l'un d'entre eux semble être dans le viseur du studio, mais pour une bonne raison.

Une extension pour le Queen's Blood dans FF7 Rebirth ?

Celles et ceux qui ont fait le nouvel opus savent sûrement qu'on est en train de parler du Queen's Blood. Ce jeu de cartes spécial et complexe qui rencontre une popularité assez surprenante. De ce qu'on a cru comprendre, une bonne partie des joueurs y a consacré plusieurs heures tant il est prenant. En même temps, il est possible d'affronter d'autres personnes à travers le monde de FF7 Rebirth, jusqu'à devenir le meilleur dans cette discipline. Quoi qu'il en soit, Square Enix est à l'affût, puisqu'il prévoit peut-être de gonfler le contenu de ce fameux mini-jeu.

C'est Naoki Hamaguchi, le réalisateur du jeu, qui l'a révélé dans une interview avec Red Bull. On lui a demandé le nombre de cartes qu'il y avait en tout, et si la firme prévoyait d'en ajouter d'autres. Il a alors expliqué que ce n'est pas encore sûr, mais que les retours positifs sur le Queen's Blood sont encourageants. par conséquent, l'équipe « envisage » de mettre en place des extensions. Ce n'est donc pas gravé dans le marbre, mais ça sent quand même très bon pour la suite. Affaire à suivre.

Il y a 145 cartes au total. Nous n’avons rien décidé vis-à-vis d'un développement futur pour le Queen’s Blood, mais jusqu’à présent, les médias qui y ont joué ont fourni des commentaires très positifs à son sujet, alors nous voulons envisager des extensions.