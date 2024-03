FF7 Rebirth profite actuellement d'une très jolie promotion ! Le hit de Square Enix casse son prix et ça devient très intéressant.

Impossible d’être passé à côté de FF7 Rebirth, LE plus gros jeu de ce début d’année 2024. La bombe de Square Enix est une véritable réussite, un jeu qu’on a d’ailleurs gratifié d’un joli 10/10 bien mérité tant l’aventure mérite d’être vécue. Artistiquement sublime, porté par une mise en scène aux petits oignons et une OST renversante, c’est un vrai régal que de (re)découvrir une œuvre culte ici totalement transcendée, à la fois différente et familière.

FF7 Rebirth à prix canon sur Amazon !

Gros hit oblige, Final Fantasy 7 Rebirth intéresse et si vous hésitiez encore à franchir le pas, une promotion alléchante vient d’apparaître sur le site du géant Amazon. Final Fantasy 7 Rebirth sur PS5 affiche actuellement un prix de 57,99€ chez le géant américain, contre 80€ store PlayStation par exemple, et ce, grâce à une réduction d’une dizaine d'euros qui viendra s’appliquer au moment de passer à la caisse. Pas de panique donc si vous voyez le jeu encore afficher à 67,99€, son prix initial sur Amazon.

Cette offre exceptionnelle fait donc passer Final Fantasy 7 Rebirth sous la barre des 60€, une belle petite promo pour un jeu qui vous tiendra en haleine plus d’une centaine d’heures sans forcer. Pour en profiter, il suffit de suivre la petite manipulation ci-dessous :

Rendez-vous sur la page Amazon du jeu

Ajoutez FF7 Rebirth à votre panier

Confirmez votre commande jusqu’à son traitement

La promotion s’appliquera uniquement à ce moment-là

Pour rappel, Final Fantasy 7 Rebirth est actuellement disponible en exclusivité sur PS5. Le jeu fait suite à FF7 Remake qui reprend de A à Z le jeu absolument culte de 1997, tout en y ajoutant une tonne de nouveautés scénaristiques, de quoi largement titiller la curiosité des fans de la première heure. Après un premier opus très réussi, FF7 Rebirth met la barre encore plus haute et se positionne comme un véritable indispensable.