Square Enix doit s’y faire, les exclusivités PS5 ne suffisent plus à alimenter sa trésorerie. L’éditeur japonais l’a appris à ses dépens l’année dernière, notamment avec un FF7 Rebirth qui a connu un véritable succès critique, mais qui n’est pas parvenu à se retranscrire sur le plan commercial. À peine le contrat d’exclusivité levé que la firme nippone s’empresse de sortir sa dernière grosse cartouche sur Steam et l’Epic Games Store. Il est temps pour cette version PC de faire valoir ses atouts .

La version PC de FF7 Rebirth sort les muscles

La PS5 Pro avait déjà donné un joli coup de pinceau à Final Fantasy 7 Rebirth, lui qui peinait autrement à tourner à 60 images par secondes. La version PC suivra donc les traces de celle parue sur la nouvelle console quelques mois plus tôt en offrant une meilleure résolution et par conséquent des graphismes améliorés, le tout couplé à une fluidité plus solide. Dans un nouveau communiqué, Square Enix affirme même que les plus grosses configurations pourront même supporter la 4K à 120 images par seconde, notamment grâce à la technologie NVIDIA DLSS. La version PC de FF7 Rebirth profitera également d’éclairages nettement améliorés en plus de quelques fonctionnalités propres à la plateforme, notamment le sacro-saint combo clavier souris, bien que le jeu prenne en charge la DualSense et les fonctionnalités de la manette PS5.

Il faudra compter sur une panoplie de réglages en tout genre pour personnaliser son expérience, sachant que trois configurations graphiques prédéfinies seront proposées au lancement du jeu. Les joueurs pourront également choisir le nombre de NPC affichés à l’écran, histoire que les configs plus modestes tiennent le coup. Vous pouvez voir ce que donne la version PC de FF7 Rebirth dans la vidéo ci-dessous. Pour rappel, le portage sera disponible le 21 janvier 2025 sur Steam et l’Epic Games Store.

Source : Square Enix