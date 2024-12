FF7 Rebirth s’est particulièrement distingué aux Game Awards 2024 avec pas moins de 7 nominations, dont celle du très prisé titre du jeu de l’année. À l’heure où ces lignes sont écrites, on ne sait toujours pas s’il partira avec le trophée du GOTY, mais les développeurs ne sont pas venus les mains vides. Jusque-là exclusif à la PS5, le second épisode de la trilogie va très bientôt s’ouvrir à de nouveaux joueurs.

FF7 Rebirth arrive sur PC

Final Fantasy 7 Rebirth a été un véritable succès critique. Si sa fin a clivé la communauté de fans historique, on peut unanimement dire que c’est un excellent jeu. Malheureusement, cette réussite ne s’est pas retransposée dans les ventes. Square Enix s’est avoué déçu des ventes, au point de revoir sa stratégie autour des exclusivités à l’avenir. FF7 Remake ne semble toujours pas disposé à arriver sur Xbox, mais les joueurs PC eux ont eu le droit à une petite surprise. FF7 Rebirth arrivera donc sur l’Epic Games Store et Steam le 23 janvier 2025. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec 30% de remise offerte à ceux qui achèteront leur jeu en avance. La version PC proposera des textures améliorées, des effets de lumière retravaillés et des fonctionnalités spécifiques à cette nouvelle édition.

Pour rappel, FF7 Rebirth est la seconde partie de la trilogie, qui apporte un nouveau regard sur l’histoire qui a marqué toute une génération. Juste après la destruction du réacteur de Midgard, Cloud, Tifa, Aerith et leur troupe s’échappent pour se lancer à la poursuite de Sephiroth. Cette nouvelle aventure marque l’arrivée du monde ouvert, rempli de quêtes annexes, des contenus annexes et surtout des mini-jeux à la pelle.