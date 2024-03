On dit que tout vient à point à qui sait attendre, et c'est le cas pour ce patch extrêmement réclamé pour FF7 Rebirth. Voilà ce qui change pour le chef d'œuvre de Square Enix.

Demandé à cor et à cri par les joueuses et joueurs, FF7 Rebirth reçoit ainsi enfin un patch visant à améliorer les graphismes et le framerate. Les notes de cette mise à jour 1.020 ne sont pas bien longues, mais ces ajouts vont clairement faire du bien au jeu. Voyons tout cela dans le détail.

La Matéria Graphismes monte enfin en maîtrise sur FF7 Rebirth

Encensé par la critique et le public, FF7 Rebirth avait toutefois encore une chose qui le tirait un peu vers le bas : une technique en dents-de-scie et des modes graphiques bien trop différents. D'un côté, le mode Fidélité était certes superbe, mais avec un framerate qui laissait clairement à désirer. À l'inverse, le mode Fluidité portait très bien son nom... mais le rendu global était terriblement flou.

Square Enix l'avait promis début mars, et le patch tant attendu est enfin là un peu moins de deux semaines plus tard. Dans ses patch notes, Square Enix nous a habitué à faire dans la sobriété. À ce titre, on retiendra trois lignes très courtes mais lourdes de sens s'agissant de la mise à jour 1.020 tant attendue :

Amélioration du framerate et de la stabilité globale du jeu

Addition d'options « Net » et « Léger » dans les paramètres d'affichage du mode Performance

Amélioration de la qualité des graphismes

Celles et ceux ne jurant que pas les performances devraient donc enfin pouvoir profiter du jeu dans de meilleures conditions.

Adieu le flou dans le mode Fluidité, et bonjour la fluidité dans le mode Fidélité ? @ KiKiToes

D'autres correctifs que les joueurs vont apprécier

Il ne s'agit pas des seuls ajouts de ce patch d'apparence mineure, mais d'une importance autrement plus majeure. En plus d'un soin apporté aux performances et aux graphismes, les joueurs de Fort Condor et Gears and Gambits vont apprécier cet ajout. Dans l'écran de personnalisation de ces mini-jeux, il sera désormais possible de paramétrer la difficulté à sa guise.

Plusieurs correctifs s'intéressent également à la caméra, et plus précisément à l'application de la caméra inversée dans certains mini-jeux. Enfin, de nombreux bugs reçoivent un correctif, notamment au niveau du texte et de la caméra. Si vous souhaitez connaître en détail l'intégralité du patch notes 1.020 de FF7 Rebirth, voici tout ce qui change ci-dessous, traduit par nos soins.

Patch Notes 1.020 FF7 Rebirth