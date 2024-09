Final Fantasy 7 Rebirth est assurément l’un des plus gros jeux de 2023. Square Enix avait alors mis le paquet sur son nouveau poulain, mais malgré les efforts et la qualité du jeu, il a déçu. FF7 Rebirth, comme Final Fantasy 16 d’ailleurs, ne s’est pas si bien vendu que ça. Un résultat en dessous des espérances qui poussera certainement Square Enix à revoir ses méthodes pour les projets à venir. Pourquoi une telle douche froide ?

Difficile à dire. Si le jeu est excellent, peut-être que les remakes commencent sérieusement à fatiguer ou que peu de personnes étaient intéressées par la suite après FF7 Remake. Ce sont également peut-être les quelques pépins techniques rencontrés à sa sortie qui ont refroidi les joueurs, notamment en ce qui concerne ses modes graphiques pas toujours justes. Une question qui sera prochainement balayée avec la sortie d’un très gros patch à destination de la PS5 Pro, qui pourrait bien lui offrir une seconde jeunesse.

Oui, FF7 Rebirth fait partie de la liste des jeux optimisés pour la PS5 Pro à la sortie de la machine au mois de novembre. En ce sens, le jeu de Square Enix aura le droit dès le 7 novembre prochain à son propre patch. Une mise à jour qui, visiblement, change tout d’après les retours de Digital Foundry qui a pu l’analyser avant l’heure. Square Enix nous affirme d’emblée que l’update améliorera significativement le rendu graphique avec notamment la possibilité de jouer à 60 fps avec des graphismes équivalents au mode Qualité/Fidélité déjà disponible sur PS5, mais toujours instable et coincé à 30 fps maximum.

Plus beau et plus fluide donc, mais la PS5 Pro irait plus loin d’après Digital Foundry puisqu’elle améliorerait aussi les effets de lumière et les détails. Les textures seraient ainsi améliorées pour être plus précises, tandis que la résolution augmenterait nativement et profiterait du nouveau PSSR (le DLSS maison) pour s’upscaler en 4K.

Déjà qu’artistiquement le jeu est sublime, mais si le patch PS5 Pro lui permet d’effacer ces quelques difficultés techniques, on va en prendre plein les mirettes.

FF7 Rebirth est actuellement disponible sur PS5 et pour le coup, son patch PS5 Pro sera quant à lui dispo dès le 7 novembre prochain. Le tout évidemment gratuitement.

Source : X, Square Enix