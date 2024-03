Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Rebirth, a en effet annoncé la bonne nouvelle s'agissant de ce que contiendra ce patch à l'occasion d'une interview durant un voyage aux Philippines. Voyons voir ce que l'homme avait à dire pendant son séjour à notre équivalent asiatique de Costa Del Sol.

FF7 Rebirth est une claque, mais pas tant sur le plan technique

Depuis sa sortie le 29 février, les joueuses et joueurs PS5 ont pu voir par eux-mêmes pourquoi la presse (dont nous-mêmes) a littéralement encensé FF7 Rebirth. Toutefois, malgré la puissance de la console de Sony, le bilan technique du jeu laisse à désirer. Surtout du côté de textures parfois en très basse résolution, ou ayant tendance à « clignoter ». Le plus gros grief fait au jeu se trouve toutefois du côté de son mode Fluidité.

Celui-ci assure certes un jeu à 60 images par seconde constants, mais à un prix terrible. Le rendu global est souvent terriblement flou, en raison d'un important downscale de la résolution, surtout dans les zones très ouvertes. Certains joueurs ne jurent toutefois que par cette fluidité. Le mode Fidélité de FF7 Rebirth est certes impressionnant visuellement, mais le framerate divisé par deux fait mal. Pas de panique, Square Enix a bien entendu les (nombreux) appels de détresse de la communauté s'agissant du mode Fluidité.

Sur les panoramas, FF7 Rebirth est un bonbon pour les yeux... en mode Fidélité © KikiToes

Une Matéria Fluidité en approche

Naoki Hamaguchi indique ainsi : « Nous avons reçu beaucoup de retours pour savoir si l'aspect visuel du mode performance sera amélioré ou non. Nous vous avons entendu, et nous travaillons actuellement sur un patch pour corriger cet écueil. Je pense que son déploiement n'est plus très lointain ». Voilà une nouvelle qui fait certainement plaisir à lire pour les fans de FF7 Rebirth.

Il convient toutefois de peut-être modérer ses attentes. Rappelons que, sur la démo, un patch du mode Fluidité avait déjà été appliqué lorsque la zone de Junon est devenue accessible. Les changements apportés par ce correctif ne sautaient toutefois pas vraiment aux yeux. Espérons que Square Enix fera cette fois les choses comme il se doit. Il ne manque en effet que quelques recalibrages sur le plan visuel pour que FF7 Rebirth soit le chef d'œuvre qu'il aspire à être.