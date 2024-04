On connaît l'importance des patchs pour le plaisir de jeu, et parfois même pour améliorer l'immersion. Cette fois-ci, cela concerne FF7 Rebirth, avec une belle mise à jour disponible.

Le jeudi 11 avril 2024 marque l'arrivée d'une mise à jour cruciale pour les joueurs de FF7 Rebirth, portant le jeu à la version 1.030. Cette mise à jour est une étape importante dans l'engagement continu des développeurs à améliorer l'expérience de jeu, corriger des bugs critiques et renforcer la stabilité et la fonctionnalité du titre. Comme le note Square Enix, les joueurs sont invités à installer cette mise à jour dès que possible pour bénéficier d'une expérience optimisée. D'ailleurs, que sait t-on à ce propos et quoi de neuf pour le JRPG ?

FF7 Rebirth s'offre un gros patch

La mise à jour 1.030 se distingue par plusieurs corrections et améliorations significatives, résolvant directement des problèmes qui affectaient l'expérience de jeu des joueurs. Voici un aperçu des changements principaux :

Sous-quête Fêtard ultime : un bug frustrant survenait au chapitre 12, empêchant la progression de la quête même après avoir rempli les conditions nécessaires avec le G-Bike. Ce problème est maintenant résolu, mais il nécessitera que les joueurs remplissent à nouveau ces conditions après la mise à jour. Ceux qui ont déjà terminé cette quête peuvent se rassurer : leur progression reste intacte.

: un bug frustrant survenait au chapitre 12, empêchant la progression de la quête même après avoir rempli les conditions nécessaires avec le G-Bike. Ce problème est maintenant résolu, mais il nécessitera que les joueurs remplissent à nouveau ces conditions après la mise à jour. Ceux qui ont déjà terminé cette quête peuvent se rassurer : leur progression reste intacte. Rapports d'enquête : un bug précédent pouvait bloquer la progression lors de certaines étapes des rapports d'enquête. Cette mise à jour corrige le problème, assurant une expérience de jeu fluide.

: un bug précédent pouvait bloquer la progression lors de certaines étapes des rapports d'enquête. Cette mise à jour corrige le problème, assurant une expérience de jeu fluide. Simulateur de combat : dans de rares cas, le jeu empêchait la publication de nouveaux cours dans le simulateur de combat. Ce bug est maintenant corrigé, permettant la continuation sans encombre de cette activité populaire.

Plein de bugs en moins

Affinité : correction d'un problème dans lequel le niveau d'affinité n'augmentait pas lorsque certaines conditions étaient remplies, même un choix permettant d'augmenter le niveau d'affinité était fait.

: correction d'un problème dans lequel le niveau d'affinité n'augmentait pas lorsque certaines conditions étaient remplies, même un choix permettant d'augmenter le niveau d'affinité était fait. Trophée « Dégommeur de pampas » : certains joueurs ne pouvaient pas obtenir ce trophée malgré le respect des conditions requises. La mise à jour assure désormais l'obtention de ce trophée comme prévu.

» : certains joueurs ne pouvaient pas obtenir ce trophée malgré le respect des conditions requises. La mise à jour assure désormais l'obtention de ce trophée comme prévu. Chargement des Données de Sauvegarde : des bugs relatifs au chargement des données de sauvegarde, à l'arrêt forcé et à des blocages de progression dans certaines conditions ont été corrigés. Désormais, l'état des données de sauvegarde du dernier jeu chargé sera correctement reflété, améliorant la stabilité du jeu.

: des bugs relatifs au chargement des données de sauvegarde, à l'arrêt forcé et à des blocages de progression dans certaines conditions ont été corrigés. Désormais, l'état des données de sauvegarde du dernier jeu chargé sera correctement reflété, améliorant la stabilité du jeu. Bugs d'Affichage : la mise à jour s'attaque également à des problèmes d'affichage, assurant une expérience visuelle plus lisse et plus cohérente.

La mise à jour version 1.030 de FF7 REBIRTH reflète l'engagement des développeurs à fournir une expérience de jeu optimale, en écoutant et en répondant aux retours de la communauté. En corrigeant des bugs critiques et en améliorant la fonctionnalité globale du jeu, cette mise à jour vise à enrichir l'expérience de tous les joueurs. Un très bon point.