Finla Fantasy 7 Remake n’a plus rien à prouver. Après le premier jeu, sobrement intitulé Remake, c’est au tour de FF7 Rebirth d’être acclamé. Tout en gardant l’essence du soft de 1997, ce dernier a ranimé un chef-d’œuvre avec des graphismes impressionnants, un monde ouvert à couper le souffle et une histoire tout aussi prenante. Rebirth a également réussi à faire des choix audacieux concernant le destin de certains de ses personnages, pour ne pas juste être une copie conforme de FF7. Si certains défis ont été relevés haut la main, certaines décisions sont beaucoup plus discutables et laissent les fans circonspects.

Le pire design de FF7 Rebirth ?

Dans Final Fantasy 7 Rebirth, tout est plus beau et tout est plus réaliste, pour le meilleur et pour le pire. Et le pire selon les fans, c’est le redesign des Mogs. Ces petites créatures, habituellement toutes mignonnes, sont considérées comme les mascottes de la licence et apparaissent dans le nombreux jeu estampillé square Enix. Le problème c’est que dans FF7 Rebirth, leur design a été modifié. S’ils gardent globalement la même forme, ils ont dorénavant une fourrure plus visible, leurs yeux sont grand ouverts et un sourire béat orne leur visage. Pour certains fans, ces modifications ne passent pas et font presque peur.

Sur X, le Mog de FF7 Rebirth passe un sale quart d’heure. Il est maintenant surnommé Miguel. La créature serait recherchée dans 7 pays et serait capable de vous vendre de la drogue. Elle est tantôt comparée à l’acteur Matthew McConaughey (Interstellar), tantôt à un usurpateur qui se prend pour un mog. Personnellement, je trouve qu’il ressemble à un koala. Dites-vous que la blague est allée si loin que Square Enix a posté une réponse officielle : « Nous aimons tous nos mogs et nous ne tolérons pas [ce comportement], kupo ! », a annoncé l'éditeur sur le ton de la plaisanterie. Inutile de vous dire que cela n’a effrayé personne. « Un mog vient d’essayer de me vendre de l’héroïne au coin d’une rue à Junon », a tout de suite plaisanté un internaute.

Désolé pour les fans qui préfèrent le mog de Kingdom Hearts, mais ce nouveau design a l’air de bien s’installer. Il était déjà présent dans FF7 Remake avec l’invocation du Chocobo. On l'a aussi vu dans le remaster du prequel Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion. Il ne fait aucun doute qu’il réapparaîtra ,encore une fois, dans la suite très attendue de FF7 Rebirth.