À défaut de repartir les bras chargés de prix, FF7 Rebirth s’est particulièrement distingué aux Game Awards avec pas moins de 7 nominations. Square Enix a profité de l’aura de l’événement pour annoncer l’arrivée du jeu sur PC dès le début d’année prochaine. Un portage qui intervient plus vite qu’à l’accoutumée, mais qui traduit les efforts de l’éditeur pour intensifier les sorties multiplateformes suite à des résultats financiers décevants. En attendant, les équipes continuent d’assurer le suivi pour la version PS5. Une nouvelle mise à jour a justement été déployée.

Une nouvelle mise à jour pour FF7 Rebirth

C’est un cadeau auquel les joueurs ne s’attendaient pas. Ce 25 décembre 2024, Square Enix a déployé un nouveau patch pour Final Fantasy 7 Rebirth. Vous le voyez venir à des kilomètres, cette nouvelle mise à jour reste assez anecdotique. Pas de nouveaux contenus ou de changements importants, cette update se focalisant principalement sur la résolution d’un problème certes mineur, mais qui avait été remonté à plusieurs reprises. La version 1.003 de FF7 Rebirth sur PS5 se contente donc de régler des soucis de vibration qui ne fonctionnaient pas correctement avec la DualSense. Un bug qui n’était pas étranger aux développeurs, puisque le premier épisode de la trilogie avait souffert de ce même problème, aussi bien sur PS5 que PC.

En théorie, ce bug devrait être absent du portage prévu pour le 23 janvier 2025. Pour mémoire, la version PC de FF7 Rebirth comprendra un éclairage amélioré, des textures et modèles enrichis, la prise en charge du DLSS et du VRR et bien plus de fonctionnalités réservées aux PCistes. Square Enix devrait tout de même continuer d’assurer le suivi de la mouture PS5 pour corriger quelques bugs persistants, mais l’éditeur japonais a annoncé la couleur. Il ne faudra pas s’attendre à voir débarquer des nouveautés ou même des DLC. Les équipes ont préféré mettre de côté tout contenu additionnel afin de se concentrer sur FF7 Remake 3 et sortir la fin de la trilogie aussi vite que possible. Désolé, vous n’aurez pas de DLC du Queen's Blood.

Source : Square Enix