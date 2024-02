La semaine prochaine, on va enfin assister à la sortie de FF7 Rebirth. On vous en a parlé en long, en large, et en travers, mais ça y est, il arrive. Dans nos colonnes, on a déjà pu vous livrer notre avis sur le jeu et le bilan est sans appel : c'est un 10/10. Vous avez donc une idée plutôt claire de la qualité de la suite du remake. D'une manière générale, la plupart des avis sur le titre s'accordent à dire qu'il est grandiose. Les notes sont excellentes, et par conséquent, ça l'a propulsé au sommet de la franchise.

FF7 Rebirth talonne Final Fantasy 9

A l'heure d'écrire ces lignes, FF7 Rebirth accumule un total de 114 critiques. Sa moyenne atteint ainsi 93/100 sur Metacritic, et ça a une importance bien particulière. Pour cause, il est devenu le deuxième jeu le mieux noté de l'histoire de la saga. A titre de comparaison, le premier chapitre du remake est évalué à 87/100 sur la plateforme. Un bon score, mais qui ne parvient pas à se hisser aux côtés de sa suite. Mais alors, qui trône au sommet ? Qui est l'adversaire du nouvel opus ? On n'a pas affaire à n'importe qui.

Pour l'instant, Final Fantasy 9 occupe toujours la première place du classement, avec une moyenne de 94/100. En soi, l'écart est maigre, et FF7 Rebirth va peut-être pouvoir le réduire. En attendant, l'aventure de Djidane et sa bande reste invaincue, pour le plus grand bonheur des fans du jeu. Quant à la troisième et quatrième positions, elles sont respectivement tenues par Final Fantasy 10 et Final Fantasy 6. Comme vous pouvez le constater, on est face à des titans dont la qualité est encore acclamée aujourd'hui.

Est-ce que ça vous donne l'eau à la bouche ? Si c'est le cas, sachez que vous avez encore l'opportunité d'essayer gratuitement FF7 Rebirth. En effet, la démo est toujours accessible, et elle a même été mise à jour. Auparavant, on pouvait seulement incarner Sephiroth ou Cloud dans le chapitre 1 se déroulant à Nibelheim. Maintenant, vous pouvez faire vos premiers pas dans la région de Junon via le début du chapitre 2. C'est un avant-goût parfait de l'épopée inoubliable qui vous attend.