Après la promesses d'une nouvelle mise à jour pour FF7 Rebirth, le patch 1.050 est disponible et va particulièrement plaire aux acheteurs de la PS5 Pro.

FF7 Rebirth a dépassé toutes nos attentes au point où il a obtenu la note maximale de 10/10 avec le macaron « Gameblog Indispensable ». Une suite gargantuesque, généreuse et sublime qui a su nous transporter malgré des défauts comme des lourdeurs ou des ratés techniques. Des updates sont déjà sorties pour améliorer plusieurs points, mais la nouvelle mise à jour va encore plus loin et va tout changer pour certains d'ici quelques heures.

La mise à jour 1.050 de FF7 Rebirth est là

Square a averti les joueuses et joueurs de FF7 Rebirth du déploiement, avant la fin de l'année, d'une nouvelle mise à jour importante. Un patch capable de faire briller davantage les décors et personnages de cette suite épique, mais uniquement pour les futurs possesseurs de la PS5 Pro. Eh bien après quelques semaines d'attente, cette mise à jour 1.050 très attendue est enfin disponible. Certes, la console ne sort officiellement que ce jeudi 7 novembre 2024, mais autant prendre les devants d'autant que la mise à jour corrige des bugs en même temps.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour 1.050 FF7 Rebirth sur PS5 Pro ? Comme pour beaucoup de jeux à l'image de Marvel's Spider-Man 2, ce patch réunit le meilleur des deux mondes avec un mode « Versitality » exclusif à la PlayStation 5 Pro. Grâce à lui, il n'y a plus besoin de choisir entre les modes « Fidélité » et « Performance » puisqu'ils sont maintenant combinés. Concrètement, FF7 Rebirth va donc tourner en 60fps avec la même qualité graphique que le mode « Fidélité » avec l'utilisation du PSSR. L'équivalent du célèbre DLSS de Nvidia qui permet d'offrir un rendu très détaillé à une résolution moindre. De ce fait, avec l'économie de ressources, les équipes peuvent pousser par exemple le framerate sans faire de compromis sur le reste.

« Le patch 1.050 de FF7 Rebirth est maintenant disponible. Cette mise à jour contient des correctifs pour certains bugs et des améliorations au niveau des fonctionnalités ainsi que de la stabilité. Elle implémente également le mode « Versitality » qui offre une nouvelle expérience à tous les joueurs PS5 Pro dès le lancement ce jeudi » explique Square Enix sur X. Si vous êtes curieux, Digital Foundry avait donné un aperçu avec un comparatif très prometteur.

Source : compte officiel X Final Fantasy VII.