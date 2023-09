Après la fin déroutante de FF7 Remake, qui se détache clairement du scénario de l'épisode original, les fans ont envie de dévorer FF7 Rebirth. Encore plus après la bande-annonce surprenante dévoilée en juin qui montre que Square Enix a vraiment pris une direction audacieuse avec sa nouvelle trilogie. Les fans de la licence ne savent pas exactement combien de temps ils devront attendre pour découvrir FF7 Remake 2, car le jeu est prévu début 2024, sans plus de précision. La hype risque de monter encore plus après ce nouveau leak qui annonce une grosse surprise dans le titre.

Une nouvelle fuite très intrigante sur FF7 Rebirth

Le public en sait très peu concernant l'histoire de FF7 Rebirth, mais le leaker Im a Hero Too semble bien informé. Dans un post Reddit, celui qui s'est distingué en révélant l'existence de Persona 3 Remake et Persona 5 Tactica avant tout le monde fait une grosse révélation sur le scénario du jeu. Selon lui, à la fin du jeu un nouveau personnage deviendrait le héros de FF7 Remake 3 à la place de Cloud. Voilà, il n'en dit pas plus et laisse les fans aller à leurs spéculations. Certains pensent que Tifa pourrait être l'héroïne de ce troisième épisode, le second pouvant se terminer juste avant que la spécialiste des arts martiaux ne soit jouable dans le matériau d'origine. L'autre hypothèse est centrée autour de Zack, dont la présence dans FF7 Rebirth n'est plus un secret.

L'insider confiait il y a encore quelques mois que l'ancien SOLDAT et mentor de Cloud serait jouable pendant une grande partie de ce FF7 Remake 2. Avec une double temporalité qui semble s'installer, la théorie en question semble plus que probable. Depuis la diffusion de la première bande-annonce du jeu, certains fans spéculent que Cloud, ou du moins une de ses versions, pourrait rejoindre Sepiroth dans sa quête. En cause, un extrait de FF7 Rebirth où l'on voit les deux rivaux marcher côte à côte et qui a déjà alimenté moult théories. Ceci étant le leak en question reste à prendre avec beaucoup de recul. L'insider semble en effet avoir de bonnes informations concernant les titres de Square Enix et Sega, mais la prudence reste de mise.

Bientôt une annonce pour FF7 Remake 2 ?

Peut-être en saurons-nous plus dans les prochaines semaines ? Plusieurs indices semblent en effet pointer vers une annonce autour de FF7 Rebirth lors du Tokyo Game Show qui se déroulera du 21 au 24 septembre 2023. Square Enix tiendra une conférence pendant l'événement, donc tous les espoirs sont permis. Les revendeurs principaux semblent en tout cas se préparer à ouvrir les précommandes, ce qui intervient généralement après une grosse annonce.

Rappelons que lm a Hero Too évoque aussi FF9 Remake dans son post Reddit, en expliquant que le RPG pourrait sortir après l'été 2024, période de sortie qu'il avait lui-même annoncée au départ. Concernant FFX Remake et FF 10-3, une équipe réduite travaillerait actuellement sur les deux projets qui sortiraient après 2026, toujours selon le leaker.