Comment ? On a encore quelque chose à dire FF7 Rebirth ? Que voulez-vous, c'est la faute de Square Enix, pas la nôtre. Au cas où vous ne le sauriez pas (ça paraît peu probable, mais dans le doute), ce 29 février 2024 marque la sortie de la suite du remake de 2020. Autant dire qu'elle se faisait attendre de pied ferme par la communauté, et ça y est, on peut enfin la savourer. Si jamais vous n'avez pas le jeu entre vos mains, alors peut-être que ce dernier cadeau du studio va vous aider à patienter. Attention, ça en met plein les yeux.

Un dernier trailer pour FF7 Rebirth

Mais alors, de quoi est-ce qu'on peut bien parler, alors que le titre est d'ores et déjà parmi nous ? Du trailer de lancement bien sûr ! C'est une vieille tradition le jour de la sortie, qui permet d'offrir une sorte de résumé du contenu présenté jusqu'ici. Néanmoins, une petite mise en garde s'impose avant de visionner la bande-annonce. En effet, ça a souvent tendance à montrer des gros bouts de l'aventure, quitte à verser dans le spoiler pur et dur. Par conséquent, on préfère vous avertir des conséquences si vous prenez la décision de lancer la vidéo.

Après, le trailer en question dure seulement 1m42, alors vous ne craignez pas grand-chose. Ceci dit, attention aux suggestions Youtube qui peuvent ensuite vous balancer des énormes révélations à la figure. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un bon moyen de se préparer à retourner aux côtés de Cloud, Aerith, Tifa, Red XIII ou encore Barrett pour une nouvelle aventure qui s'annonce époustouflante. Square Enix a l'air d'avoir mis le paquet, comme on l'explique dans notre test qui a attribué un 10/10 à FF7 Rebirth. On ne va pas en dire plus, on va juste se contenter de dire : foncez !