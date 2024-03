La fin de FF7 Rebirth a choqué tout le monde, mais elle ne fait clairement pas l'unanimité auprès des fans. On se demande maintenant ce qui ca va donner pour le prochain épisode. Ça sent mauvais pour la suite ?

FF7 Rebirth était assurément l’un des jeux les plus attendus de 2024. Suite à un jeu à succès, remake d’un des titres les plus populaires de tous les temps… Rebirth devait également répondre à énormément de questions depuis que FF7 Remake avait rebattu les cartes en 2019. Désormais, le jeu est sorti depuis un peu plus de deux semaines et beaucoup de fans ont enfin eu leur réponse. Et comme j’ai pu le souligner dans mon test, ça ne fait pas l’unanimité, c’était couru d’avance.

ATTENTION SPOILER, vous vous doutez bien qu’en parlant des réactions dues à la fin du jeu, on va bien entendu en parler directement. Vous voilà prévenu.

FF7 Rebirth, un jeu extrêmement important à tous les niveaux

Encore plus important que la réponse à la grande question de l’humanité, les fans du monde entier n'avaient qu’une question qui leur brûlait les lèvres concernant FF7 Rebirth : qui meurt à la fin du jeu ?

Puisque oui, on le savait, Square avait été très clair, FF7 Rebirth se termine au Temple des Anciens, un lieu extrêmement important dans le Final Fantasy 7 original puisqu’il marque un important revirement dans la trame. C’est ici qu’Aerith, personnage que l’on a avec nous depuis le début, dernière Cetras à même de sauver le monde, meurt des mains de Sephiroth. Un choc pour l’époque et une scène extrêmement brutale.

Lorsque les remakes de FF7 ont été annoncés, tout le monde savait que l’on devrait repasser par cette séquence douloureuse, sauf que FF7 Remake a complètement rebattu les cartes en réécrivant l’histoire et en inscrivant carrément ses Remakes dans une certaine continuité. FF7 Remake coexiste avec l’original, le multivers est ouvert.

À partir de là, toutes les théories sont apparues : qui meurt dans FF7 Rebirth ? Tifa ? Aerith ? quelqu’un d’autre ? Que se passe-t-il à la fin ? Tant de questions qui trouveront réponse après plusieurs dizaines d’heures de jeu, et c’est justement ça qui ne plaît pas.

Tifa ou Aerith ? Le studio n'a fait que de jouer avec nos émotions. ©Square Enix - FF7 Rebirth

Une fin qui divise grandement

ATTENTION SPOILERS IMPORTANTS, si des fois vous n'aviez pas vu la première alerte !

On va arracher le pansement tout de suite. Après s’être joué de nous au Réacteur à Mako de Gongaga en mettant Tifa sur le seuil de la mort, FF7 Rebirth tue finalement l’un de ses personnages à la toute fin : Aerith. La marchande de fleurs trépasse une fois encore des mains de Sephiroth… ou pas ! Alors que cette séquence est nette et brutale dans l’original, ici, les développeurs sèment le doute et mettent en scène cette mort importante en entrelaçant les timelines. On la voit mourir, mais aussi échapper à son tragique destin, puis elle nous accompagnera même lors d’un ultime face-à-face avec Sephiroth pour conclure le jeu. Mais lorsque le calme revient, c’est le choc.

Dans notre présent, celui où l’on finit l’aventure, Aerith n’est plus… ou presque. Aussi beau et aussi effroyable que cela puisse être, Cloud peut encore la voir. Elle le suit et lui parle. La dernière des Cetras restera toutefois sur ses terres natales alors que le reste de la troupe part pour le nord à la recherche de Sephiroth.

Un traitement bien plus mélancolique et émotionnellement difficile à encaisser qu’il ne l’était en 1997, mais aussi plus ouvert que jamais et ça ne fait clairement pas l’unanimité.

« Cette fin est une tentative de Square Enix de manger à tous les râteliers, et c'est la plus grosse frustration pour moi. J'aurais préféré qu'ils rendent justice à la scène de sa mort, avec l'effet émotionnel et l'impact que ça implique pour le groupe, et qu'ils s'attardent ensuite sur la question de savoir comment le groupe continue la poursuite de Sephiroth », synthétise l'un des fans sur les réseaux sociaux. D'autres se demandent « pourquoi tout est si compliqué ? » dans ce FF7 Rebirth tandis que certains pestent sur le fait que « les développeurs ont tout raté » ou encore que ce n'était ni fait ni à faire.

D'autres joueurs sont tout de même plus pondérés, certaine sont déjà complètement dingue et n'en peuvent déjà plus d'attendre la suite. D'autres fans ne savent pas vraiment quoi penser et sont dubitatif concernant la suite : « Je n'ai aucune putain d'idée de la direction qu'ils vont prendre avec ça parce que c'est complètement déroutant. J'espère qu'ils ont un bon plan sur la façon de mettre fin à ces Remakes, ça à de fortes chances de dérailler complètement s'ils gèrent mal ». Quoi qu'il en soit, la fin divise énormément et la mort d'Aerith n'en est que la cristallisation. En réalité, c'est tout ce qui se joue à la fin qui pose de nouvelles questions et qui, en quelque sorte, attenue l'effet de la disparition du personnage.

Cette scène, mais cette scène !

Que nous dis la fin de FF7 Rebirth

ATTENTION SPOILERS ENCORE IMPORTANTS !!! Jamais deux sans trois, si vous êtes là, c'est que c'est voulu.

FF7 Remake 3 va avoir encore plus de pression sur les épaules que Rebirth. Les questions sont non seulement encore plus nombreuses, mais les événements ont changé. Cloud a traversé seul un mur de filaments, défiant une nouvelle fois le destin. Le combat final contre Séphiroth a fait s'entremêler les timelines au point de ne plus vraiment savoir qui est qui. Cloud a pu combattre aux côtés de Zack, mais également d'une Aerith bien vivante alors que son corps gisait au sol peu avant.

Quelque chose a totalement déraillé, le destin a éclaté. Lorsque tout revient au calme, Cloud n'est plus le même, quelque chose a changé. Si Aerith n'est plus, il peut toujours la voir, lui parler et interagir avec. Tifa semble aussi consciente que quelque chose ne va pas, elle aura quelques flashs, certainement dus à son exposition prolongée à la Mako après son voyage au centre de la planète. Red XIII aussi semble sentir la présence d'Aerith, bien qu'il ne la voit pas.

À la toute fin, avant que le groupe ne prenne les airs, Cloud regarde le ciel, celui-ci se déchire, signe de la fin des temps. La réalité sera bientôt détruite. Il dit alors au groupe de se concentrer et de ne pas regarder le ciel, comme Aerith le lui a dit lors de son passage dans une autre réalité. Barret et toute la clique jettent alors un œil au ciel, curieux, mais il n'y a rien… Cloud est le seul à pouvoir voir la fracture, comme s'il était coincé entre les mondes, ou capable de voir au-delà de la simple réalité qui l'entoure.

On devrait revoir Zack également dans le prochain.

Quid de la suite ? Ça sent mauvais ou de grosses surprises à venir ?

Entre ça et le fait qu'il conserve toujours la destructrice Matéria Noire, désormais absorbée par son épée, le prochain volet de la franchise s'annonce comme étant un véritable casse-tête. Et c'est pour toutes ces raisons que les fans sont inquiets. FF7 Rebirth a, encore plus que FF7 Remake, tout ébranlé. La suite pourrait être totalement méconnaissable tant le jeu a pris ses distances avec l'original, faisant passer une fois pour toutes les nouvelles intrigues au premier plan avec ses nouveaux enjeux et ses nouvelles questions. Pour beaucoup, Square Enix est sur un terrain hyper glissant et les mauvaise langues commencent déjà a dire que ca sent très, très mauvais pour la suite.

Mais après avoir fait le test, ici, on est plutôt confiant et même intrigué. Square Enix pourrait bien nous surprendre, bien au contraire. Et vous, cette fin vous en pensez quoi ?