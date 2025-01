En amont de la sortie du portage PC de FF7 Rebirth, Famitsu s'est assis avec Naoki Hamaguchi, directeur du jeu, pour en discuter plus avant. Pour rappel, cette mouture sur ordinateur apporte divers bienfaits comme des textures ou des éclairages améliorés. Les joueuses et joueurs PS5 se sont quelque peu sentis laissés de côté à cet égard, mais cela pourrait bientôt changer.

Un FF7 Rebirth PC à l'impact positif pour la version PS5 ?

Moins d'un an après sa sortie, FF7 Rebirth a déjà eu droit à un portage PC, pour tâcher de conquérir un nouveau public ou satisfaire celles et ceux potentiellement déçus par le rendu du jeu sur la console originale et ne disposant pas d'une PS5 Pro. La présentation de sa version PC aurait d'ailleurs mis l'eau à la bouche des joueurs consoles, qui se sont sentis un peu délaissés par rapport aux améliorations permises par le portage, a confié Naoki Hamaguchi auprès de Famitsu.

Sur la PS5 de base, FF7 Rebirth imposait en effet à son lancement de faire un choix entre un jeu beau jusqu'en 4K, mais à 30 fps, ou un jeu fluide à 60 fps, mais au flou assez disgrâcieux. Le mode Équilibré introduit dans une mise à jour ultérieure, une forme d'entre-deux, n'a malheureusement pas totalement convaincu les foules. Son directeur en a bien conscience et avait ceci à dire à ce sujet : « Après le trailer de présentation du portage PC, nous avons reçu de nombreuses demandes pour apporter des améliorations similaires sur PS5. Je pense que nous aimerions déployer cela en temps voulu, dans les limites permises par les performances de la version console ».

Ainsi, la version PS5 de FF7 Rebirth pourrait, tôt ou tard, profiter d'une nouvelle couche d'optimisation pour essayer de l'amener au niveau du portage PC. À l'heure actuelle, la seule façon de s'en rapprocher est de passer par la plus puissante PS5 Pro, qui permet véritablement de marier Performance et Fidélité. L'équipe de Naoki Hamaguchi est cependant déjà bien occupée avec le développement de FF7 Remake 3. Il faudra donc peut-être faire preuve de patience avant qu'elle ne se penche à nouveau sur la version PS5 de FF7 Rebirth.

Source : Famitsu