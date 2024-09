Square Enix a planché sur une optimisation de FF7 Rebirth pour la PS5 Pro. C'est l'occasion de faire le comparatif avec la console standard et de vérifier combien il en sort plus beau.

Depuis l'annonce de la PS5 Pro, le débat est plus que jamais lancé sur l'intérêt de la console (et, surtout, de son prix). En termes de performance la présentation menée par l'architecte Mark Cerny n'a pas convaincue totalement. Il faut dire que la compression de la diffusion en direct n'a pas aidée le jour J. Mais, un certain Digital Foundry a mené un travail d'observation plus poussé, donnant en exemple le dernier Final Fantasy en date, le bien nommé FF7 Rebirth.

La PS5 Pro rend enfin honneur à FF7 Rebirth

Sorti début 2024, la deuxième partie de la trilogie FF7 nouvelle génération peut être considéré à ce jour comme l'un des plus beaux de la PS5 à ce jour. Pour autant, le mode Performance, qui favorise le nombre d'images par seconde à la qualité graphique, conduisait à un downgrade notable par rapport au mode Fidélité, qui priorise la résolution de l'image au dépend du nombre par seconde.

Or, en regardant le comparatif entre la PlayStation 5 et la PS5 Pro, FF7 Rebirth se redécouvre dans pourrait être sa meilleur version. De fait, la nouvelle console de Sony permet un gameplay à 60 FPS plus stable, pour une fluidité d'image qui en met plein la vue. Même en mode Performance, les graphismes restent relativement détaillés. Adieu l'effet de flou, bonjour la netteté d'image !

D'après les estimations, FF7 Rebirth passerait d'une résolution de « 1152p ou 1224p à un rendu final en 4K ». Cela est dû à un upscaling en temps réel, rendu possible par la technologie PSSR. Le jeu donne ainsi l'impression d'avoir une résolution plus grande. Cela est notamment remarquable en combat. Les animations sont nettes et on ne perd pas en qualité malgré les effets spéciaux.

L'aperçu que nous avions déjà eu à partir d'images fixes se confirme donc. Et cela vaut aussi pour le mode Fidélité. Les effets de lumière sont notamment plus réalistes. On appréciera également des textures plus précises, qui ne se déforment pas pour éviter, là encore, un effet de flou désagréable.

Cependant, la PS5 Pro semble avoir des difficultés à garder une vitesse d'image stable en Fidélité. Cela s'explique par le nombre d'éléments à afficher à l'écran. Comme le relève Digital Foundry, c'est probablement son plus gros souci à ce jour. Il faudra probablement attendre la sortie de la console pour vérifier si cela est sensible sur plus de jeux. Peut-être est-ce Square Enix qui n'est pas parvenu à palier sur FF7 Rebirth. Dans tous les cas, la console montre un potentiel intéressant graphiquement parlant.