Avez-vous eu le temps de partir à l'aventure dans FF7 Rebirth ? Si ce n'est pas encore fait, on a une question pour vous : qu'attendez-vous ? Blague à part, on vous invite vraiment à prendre part à l'épopée incroyable proposée par Square Enix. La suite du remake de 2020 est à la hauteur de toutes les attentes, et les retours sont évidemment positifs. Pour autant, est-ce que le jeu est parfait ? Par exemple, au niveau des graphismes ? Un certain média s'est penché sur la question, et il a quelques points négatifs à soulever.

FF7 Rebirth, un vrai régal pour les yeux ?

C'est l'équipe de Digital Foundry qui nous rapporte son expertise au sujet de FF7 Rebirth. D'une manière générale, on s'accorde à dire que le nouvel opus est une grosse claque graphique. La direction artistique est impeccable, et son identité visuelle bien marquée. Sur ces points, il n'y a pas vraiment grand-chose à reprocher, et les membres de DF sont assez d'accord. Par contre, c'est sur le plan technique que, selon eux, le bât blesse. « Malheureusement, il y a certaines zones où Rebirth ne fait que faire du surplace par rapport à son prédécesseur d'il y a quatre ans — et il y a plusieurs endroits où nous avons même vu un recul ».

Et donc, qu'est-ce qui est reproché exactement au remake ? Digital Foundry mentionne des problèmes au niveau de la gestion de la lumière, avec des ombres floues dont le remake de 2020 avait été concrètement épargné. L'un des autres soucis principaux cités, c'est les textures qui ont parfois tendance à être de basse qualité. « FF7 Remake a eu beaucoup de problèmes de texture dans sa version PS4, mais Intergrade sur PS5 a principalement résolu ces problèmes. Pour Rebirth cependant, il y a un mélange bizarre d'assets qui sont en basse et haute résolution ».

Après, Digital Foundry précise tout de même que FF7 Rebirth tourne bien sur PS5. Du moins, côté framerate. Le mode Résolution (ou Graphics) propose un 30 fps stable, avec une 4K dynamique de toute beauté. Quant au mode Performance, le 60 fps est aussi constant, mais la résolution dynamique reste coincée à une moyenne de 1152p. Par conséquent, il y a des moments où c'est un peu flou, ce qui n'est pas vraiment agréable à regarder. Ceci dit, on reste dans le domaine du détail et globalement, le jeu est somptueux. A vous d'aller le découvrir maintenant !