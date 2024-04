Des chasseurs de trophées particulièrement industrieux ont fait une découverte particulièrement fâcheuse. Dans la version actuelle de FF7 Rebirth, il semble que platiner le jeu soit impossible avec une version dématérialisée. Et la solution au problème est loin d'être idéale.

La quête impossible du trophée Platine de FF7 Rebirth

Obtenir le trophée Platine sur FF7 Rebirth est déjà un exploit en soi, tant le jeu est immense et certains défis ardus. La chose n'a de plus pas été rendue plus facile avec le dernier patch. Si celui-ci apportait des modifications très attendues s'agissant des graphismes du jeu, il portait avec lui un effet secondaire pour le moins fâcheux. Les plus acharnés ont en effet découvert que l'obtention du trophée Platine avec une version dématérialisée du jeu est actuellement impossible.

Le concerne en effet la quête secondaire relative au mini-jeu de courses des Chocobos au Gold Saucer. Pour une obscure raison, le jeu n'arrive plus à calculer correctement le score des joueurs depuis le dernier patch. Il est donc impossible de récupérer le précieux trophée lié à la quête, et donc par extension le Platine.

Les Chocobos, ces petits farceurs... © Square Enix

Une solution toute Materia(elle)

Pour l'heure, il n'existerait qu'une solution, qui n'est pas franchement idéale. Il semble en effet nécessaire de disposer d'une version physique de FF7 Rebirth. La PS5 doit également être déconnectée d'Internet. Avec ces deux prérequis, il est possible de désinstaller et réinstaller le jeu depuis le disque. Puisque la console n'est pas connectée à Internet, la version installée sera la 1.0, celle du lancement. Cela permettra d'obtenir le fameux trophée bugué, en passant outre les graphismes non patchés.

Ceci n'est malheureusement pas possible avec une version dématérialisée, puisque la PS5 doit obligatoirement être connectée à Internet pour télécharger et installer le jeu. Gageons que la perspective d'acheter une seconde fois le jeu pour le platiner ne sera pas du goût de tout le monde. Dans ce cas, la seule solution est d'espérer que Square Enix mettra bientôt en place un patch. Et non, il ne s'agit vraisemblablement pas d'un Poisson d'Avril de la part du studio japonais. Le bug a en effet été rapporté depuis quelques jours, et aucun correctif n'a encore été déployée.