Square Enix n'a pas seulement dévoilé la date de sortie et un nouveau trailer de FF7 Rebirth mais aussi son édition collector. Ça a de la gueule et forcément son prix pique.

Le State of Play n’a pas déçu les joueurs, loin de là. Sony a trouvé le bon équilibre entre petits jeux, productions maisons et annonces de ses partenaires. Square Enix a assuré le spectacle en diffusant une nouvelle bande-annonce de FF7 Rebirth, dévoilant par la même occasion la date de sortie du second épisode de cette trilogie. Les précommandes sont désormais ouvertes et forcément, l’éditeur japonais compte bien capitaliser un peu sur sa fanbase avec une édition collector aussi imposante que son prix.

Une édition collector pour FF7 Rebirth

Le rendez-vous est donné au 29 février 2024. FF7 Remake 2 poursuivra la nouvelle aventure initiée par son prédécesseur. Cloud et le reste de sa petite troupe s'aventureront par delà Midgar, en faisant un petit passage obligatoire au Gold Saucer où plusieurs mini-jeux attendront les joueurs. De l’aveu de Nomura, FF7 Rebirth s’arrêtera à ce qui représentait la moitié du matériau d’origine, permettant au groupe de rencontrer de nouvelles têtes comme Vincent, Yuffie et Cait Sith. Le dernier trailer en date a donné assez de matière pour alimenter les théories et découvrir des éléments du jeu original sous un nouveau jour à qui voudra bien analyser le trailer. Mais Square Enix a fait en parallèle une autre annonce : l’édition collector a été dévoilée.

L’éditeur japonais nous livre une nouvelle fois une édition spéciale colossale avec une figurine de Sephiroth de 48cm haut, un petit artbook ou encore un steelbook. Un collector de bonne facture et assez bien garni et forcément ça va se ressentir dans le prix. Comptez 379,99€ pour mettre la main dessus, sachant qu’il est une nouvelle fois réservé à la boutique de Square Enix. Dans le détail, l’édition collector de FF7 Rebirth comprend :

Contenu du collector de FF7 Remake 2

Figurine STATIC ARTS -de Sephirioth de 48 cm sculptée dans le plus grand détail. L'aile est détachable.

Le jeu FF7 Rebirth en version physique

Boitier de jeu standard avec jaquette réversible

Un steelbook

Mini bande-son sur CD

Mini artbook

5 DLC : Matéria d'invocation Trio de mogs : permet de convoquer le Trio de mogs en jeu. Matéria d'invocation Pot magique : permet de convoquer le Pot magique en jeu. Ras-de-cou du cycle de la vie : permet de récupérer un peu de PV lorsqu'un ennemi est vaincu. Protection : Bracelet orchidée : donne le courage de parcourir le vaste monde. Protection : Armille Midgar série 2 : porté par les voyageurs qui quittent Midgar.



Edition Deluxe

Pour celles et ceux qui ne seraient pas intéressés par une énième figurine de l'ancien SOLDAT, Square Enix proposera une version intermédiaire. Facturée 79,99€, l'édition Deluxe comprendra :