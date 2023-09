Après son superbe trailer lors du State of Play, FF7 Rebirth se dévoile encore un peu plus, cette fois concernant sa durée de vie. Les fans vont apprécier, ça sera un vrai FF.

Les fans de Final Fantasy vivent une année vraiment intense. Après la sortie de Final Fantasy 16 en juin et celle d'Ever Crisis début septembre, ils ont eu droit à une nouvelle bande-annonce de FF7 Rebirth lors du dernier State of Play. L'occasion de revoir Cloud et toute sa bande, mais surtout d'enfin connaître la date de sortie du jeu, qui arrivera le 29 février 2024 en cette année bissextile. Juste après l'événement, Square Enix en a profité pour en dire plus concernant la durée de vie du RPG tant attendu et elle sera plus généreuse que ce à quoi beaucoup de joueurs s'attendaient.

La durée de vie de FF7 Rebirth dévoilée

Après la diffusion du nouveau trailer de FF7 Rebirth, Square Enix a partagé plusieurs messages des membres importants de l'équipe de développement sur X. Dans l'un d'eux, le directeur du jeu Naoki Hamaguchi dévoile la durée de vie de FF7 Rebirth. Les fans de la licence peuvent se rassurer, ce sera un vrai Final Fantasy comme à la bonne époque. « Nous espérons que vous apprécierez explorer ce monde dans ses moindres détails, étant donné que près de 100 heures d'aventure vous attendent », confie Naoki Hamaguchi. 100 heures, c'est une durée de vie bien supérieure à celle de FF7 Remake, dont on pouvait faire le tour en une quarantaine d'heures environ. Le directeur précise que cet indicateur prend en compte une grande partie des quêtes annexes, mais qu'il peut facilement grimper selon les profils.

En plus de l'histoire principale, le titre comptera donc son lot de quêtes annexes, des boss secondaires et des mini-jeux qui viendront rallonger la durée de vie. Comme on peut le voir dans la dernière bande-annonce, le Gold Saucer sera de la partie avec toutes ses petites activités sympas, comme le mini-jeu à moto. De son côté, le producteur Yoshinori Kitase promet un vaste monde à explorer alors que la première partie se limitait à Midgar. Il ajoute que la synergie entre les personnages sera encore meilleure grâce à l'ajout de quelques figures appréciées des fans. Dans cette suite, Cait Sith et Yuffie (déjà présente dans le DLC Intergrade de FF7 Remake) rejoindront le groupe, probablement comme Vincent Valentine, que l'on voit brièvement dans le trailer.

Cloud et Sephiroth meilleurs amis ?

Yoshinori Kitase précise aussi qu'un résumé de FF7 Remake sera proposé pour ceux qui veulent se plonger directement dans cette suite. Il vaut quand même mieux démarrer par le premier épisode de la trilogie pour tout comprendre à FF7 Rebirth, qui s'annonce particulièrement complexe. Depuis la première présentation du titre, on se demande toujours pourquoi Cloud et Sephiroth collaborent et comment Zack peut-il rejoindre Midgar après les événements de Crisis Core... Y a-t-il une seconde timeline dans le jeu ? Pour découvrir tout cela, il faudra attendre le 29 février 2024, jour de sortie de FF7 Rebirth sur PS5.