Demain, c'est la sortie tant attendue de FF7 Rebirth, et il s'est passé quelque chose d'assez amusant avec l'une des versions du jeu en approche. C'est un problème auquel on ne s'attendait pas.

Vous reprendrez bien une dernière fois du FF7 Rebirth ? Eh oui, demain, c'est la sortie du jeu, et les fans vont sans doute se ruer dessus. Le phénomène va se ressentir dans le monde entier, et ça se comprend. On parle tout de même de la suite du remake qui a déjà fait jaser dans les chaumières en 2020. Mais juste avant son arrivée, un événement insolite s'est produit. Pour être plus précis, ça concerne une version du titre qui a été victime d'une erreur... inattendue.

Attention à la version japonaise de FF7 Rebirth

Vous comptez jouer à FF7 Rebirth ? Si c'est le cas, prenez garde aux spoilers, car ils vont débarquer en masse dès demain. Il va sans dire que c'est l'une des sorties les plus attendues de 2024. Tout le monde (ou presque) a envie de savoir ce qui va se passer dans la suite des aventures de Cloud et sa bande de joyeux lurons. Quels sont les parties de l'histoire qui vont être modifiées par Square Enix ? On va enfin avoir la réponse à cette question. Mais d'abord, on vous rapporte une anecdote plutôt cocasse à propos de la version japonaise du jeu.

Ce n'est rien de bien grave, mais le studio a tout de même dû prendre la parole sur le sujet. Pour cause, il y a eu un souci lors de l'impression des deux disques du titre. Normalement, l'un d'entre eux est dédié au jeu, il sert à le lancer, tandis que l'autre contient les données à télécharger. Ils sont bien présents ici, mais leurs rôles a été interverti par accident. Du coup, le disque contenant les données est celui nommé « Play Disc » (le disque pour jouer), et le « Data Disc » est devenu celui permettant de mettre en marche FF7 Rebirth.

Encore une fois, ça ne concernera pas les versions que vous avez achetées, puisque ça impacte uniquement la japonaise. Néanmoins, c'est toujours assez drôle de rapporter ce genre de nouvelle. Sur ce, rendez-vous dans moins de 24h pour poursuivre une épopée qui s'annonce inoubliable.