Tout comme Final Fantasy 7 Remake, le scénario de FF7 Rebirth a été beaucoup modifié. Et ce moment mythique aurait pu être énormément impacté. Attention aux spoilers !!!

Depuis plusieurs jours, vous vous êtes surement rués sur l'exclu PS5 FF7 Rebirth, la suite tant attendue de Final Fantasy 7 Remake. Comme ce dernier, la deuxième partie de cette nouvelle trilogie a dû réaliser des ajustements pour enrichir l'histoire et aussi l'étendre. Par rapport au titre original de 1997, ce nouveau soft a déjà effectué plusieurs changements scénaristiques majeurs. Toutefois, le jeu aurait pu avoir une fin encore plus différente que celle prévue.

Avertissement SPOILERS si vous n'avez pas encore terminé l'aventure !!!

Une fin différente pour FF7 Rebirth

Encore une fois, attention SPOILERS !

Vous l’aurez déjà remarqué, mais ces remakes de Final Fantasy 7 font la démarche audacieuse de diviser l’aventure d’origine en plusieurs jeux. Les développeurs doivent donc choisir correctement où stopper chaque chapitre. Pour Final Fantasy 7 Remake, c’était assez simple, car le studio a décidé de s’arrêter à la sortie de Midgar. En revanche pour FF7 Rebirth, c’était une autre paire de manches, car les changements de scénario ont un peu tout bousculé. En septembre dernier, Tetsuya Nomura avait finalement confirmé que le soft s’arrêtait dans le Temple Oublié. Sans trop spoiler, c’est un endroit où se déroule un événement très important pour Cloud et sa bande. Pour les fans, ce moment représente un point culminant de l'histoire ainsi qu’un instant mythique. Pourtant, là aussi, tout aurait pu être différent.

Le producteur de FF7 Rebirth, Yoshinori Kitase a révélé à Gamerant qu’il n’avait aucune idée d’où s’arrêter. Le scénario originel a subi tellement de modifications qu’il ne pouvait pas seulement suivre le rythme du jeu PS1 sorti en 1997. Ils ont finalement décidé en suivant une logique simple : « En considérant FF7 Rebirth comme le deuxième titre de la trilogie, qui correspond au milieu, je suppose, nous avons estimé qu’il était nécessaire que la fin de Rebirth soit la partie la plus dramatique et le point culminant de l’histoire » peut-on lire (via Gamerant). Comme quoi, certains éléments sont trop importants pour être altérés.

FF7 Rebirth n’est donc pas seulement une simple remise à niveau du titre de 1997, mais un réel nouveau jeu. Pourtant, si des éléments scénaristiques ont changé, les développeurs gardent l’essence du jeu originel. Les fans ont pu le remarquer avec plusieurs comparatifs mis en ligne sur YouTube. Évidemment, les graphismes ont été améliorés, mais les dialogues et les plans de caméras restent très fidèles. Dans le flashback de Nibelheim, même les plus petits détails, comme le rire de Sephiroth, ont été recréés.