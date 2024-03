Depuis quelques semaines, vous faites peut-être partie des nombreux joueurs à avoir testé et apprécié FF7 Rebirth. Tout comme Remake, ce nouvel épisode des aventures de Cloud a réalisé des choix audacieux, pour ne pas se contenter d’être une copie du titre de 1997. Si le scénario est malmené, les environnements ont eux aussi eu droit à un ravalement de façade intégral. L'exploration du monde ouvert est bien plus poussée qu'à l'époque et le jeu beaucoup plus ouvert que FF7 Remake. Du coup, le gameplay a lui aussi été revu pour ouvrir le champ des possibilités, et certains choix ont été critiqués par les joueurs.

Ce choix de FF7 Rebirth ne fait pas l'unanimité

Souvenez-vous ! À la sortie de la démo de FF7 Rebirth, les joueurs ont vite remarqué l'apparition de peinture jaune un peu partout, sans compter que la plupart des rebords que l'on peu escalader sont posé ici et là sans naturel. Un parkour très daté, comme nous l'avions relevé lors de notre test. Ces marques sont présentes dans plusieurs zones du jeu et servent de repère pour Cloud, lorsqu’il doit escalader ou se diriger.

L’idée n’est pas neuve ; ce procédé a été rendu très populaire par Uncharted sur la PS3, puis a ensuite été repris dans de nombreux autres jeux, c'est même devenu une norme. Le problème, c’est que selon les joueurs, la peinture gâche l’immersion et certains estiment que les studios pensent les gens incapables de remarquer les points d’intérêt. Un reproche que l'on entends très souvent et c’est maintenant au tour de Rebirth d'en prendre plein les dents, à la surprise de son réalisateur.

« Je ne pensais pas que le débat sur la peinture jaune serait discuté sur les réseaux sociaux », a expliqué Naoki Hamaguchi lors d’un interview avec RedBull. Sauf que malgré lui, ce débat a fait beaucoup de bruit, alors qu’il voulait juste offrir un peu plus d’accessibilité.

Des changements à prévoir ?

Lors de l'échange, il affirmait par ailleurs être ouvert et souhaitait prendre en considération tous les retours de la communauté, bien qu'il soit difficile de satisfaire tout le monde. Pour FF7 Rebirth c'est peut-être trop tard, même si une mise à jour pour modifier finement l'accessibilité reste possible, mais FF7 Remake 3 pourrait bien changer la donne. Nous verrons, quoi qu'il en soit, des paramètres permettant de personnaliser l'expérience ne seraient pas de trop.

Pour rappel, FF7 Rebirth est actuellement disponible en exclusivité sur PS5. Le jeu a eu des retours extrêmement positifs de la part de la presse et les joueurs semblent eux aussi s'y retrouver en grande majorité. Le jeu a récemment reçu une mise à jour visant à améliorer ses graphismes dans tous ses modes, et le résultat est plutôt satisfaisant. Maintenant, on attendra un peu plus de peaufinage et pourquoi pas un patch pour ajouter ses fameuses options d'accessibilité.